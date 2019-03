Giornate Fai di Primavera: la guida ai luoghi d'incanto da scoprire

Sono 13 i luoghi che il Fai ha scelto a Bologna per le sue giornate di Primavera 2019. Siti di interesse storico e paesaggistico unici e incantevoli, che ogni anno vengono aperti al pubblico per essere visitati nella loro bellezza. Molti, tra giardini e palazzi, sono a Bologna, ma non mancano le ocasioni per una gita fuori porta, nel weekend di sabato 23 e domenica 24 marzo, come Imola e Pieve di Cento. Qui di seguito l'elenco di alcuni dei siti aperti per l'occasione, mentre qui si possono trovare l'elenco completo, gli indirizzi e gli orari di visita.

I luoghi Fai a Bologna e Provincia

Bologna, complesso San Martino - Dietro una modesta facciata che rispecchia il semplice stile architettonico carmelitano si cela un gioiello di chiesa che conservando testimonianze dal Medioevo all ‘800.

Bologna, Palazzo Fava da San Domenico - Dimora storica nobiliare, palazzo Fava risale alla seconda metà del Cinquecento. Grandi finestre con cimasa ornata di sculture, portali scolpiti, e il complesso piuttosto bello e ben proporzionato, con uno stile architettonico coerente.