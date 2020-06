Consultori: indirizzi e orari di apertura a Bologna

I giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni possono rivolgersi allo Spazio Giovani per parlare, confrontarsi o chiedere aiuto su vita affettiva e relazionale, sessualità, contraccezione, interruzione volontaria della gravidanza, disagio psicologico, uso di sostanze e alimentazione.

Per un colloquio informativo e per la contraccezione non è richiesto ai minorenni il consenso dei genitori.

Gli adulti di riferimento degli adolescenti (genitori, educatori, insegnanti, allenatori sportivi, ecc) possono richiedere informazioni e consulenze.



Le prestazioni offerte dagli Spazi Giovani nell’area clinica sono:

Colloquio di Accoglienza

Colloqui informativi

Visite ginecologiche

Consulenza e prescrizione contraccettiva

Certificazioni IVG (Interruzione volontaria di gravidanza)

Consultazioni psicologiche per adolescenti

Consulenze per genitori, insegnanti, educatori

Nello Spazio Giovani di Bologna vengono offerte anche per tutta l’Azienda:

Psicodramma di gruppo per adolescenti

Consulenza dietologica



Nello Spazio giovani opera un’equipe multidisciplinare composta da: ginecologa/o, psicologa/o, ostetrica e – nella sede di Bologna - anche da assistenti sanitarie, educatore/educatrice professionale, psichiatra, dietista. Gli Spazi giovani offrono attività clinica e Progetti di promozione della salute sia agli adolescenti che agli adulti (vedi catalogo “Obiettivo salute”). Il servizio è gratuito e riservato.

PILLOLA DEL GIORNO DOPO: nei giorni di chiusura dello Spazio Giovani per la contraccezione di emergenza ci si può rivolgere ai Consultori Familiari , tranne il sabato mattina in cui è possibile rivolgersi solo al Poliambulatorio di Via S.Isaia 94/A dalle 10 alle 12 (tel. 051 6597111).

Negli orari di chiusura dei Consultori ci si può rivolgere al Pronto Soccorso ostetrico/ginecologico degli Ospedali.

Sedi, orari e indirizzi

A causa dell'epidemia in corso, e fino a nuova disposizione, l'accesso è previsto solo su appuntamento, previa telefonata

DISTRETTO DI BOLOGNA: Poliambulatorio Saragozza Via S. Isaia, 94a - Bologna

Dal lunedì al giovedì, dalle 14:00 alle 18:00

Telefono: 051.6597217 - Centralino: 051.6597111 spazio.giovani@ausl.bologna.it

DISTRETTO PIANURA OVEST: Via Marzocchi, 2 - San Giovanni in Persiceto

Lunedì dalle 14:00 alle 16:00 - Telefono: 051.6813651

DISTRETTO PIANURA EST: Piazza 2 agosto, 2 - Castelmaggiore

Giovedì dalle 14:00 alle 16:00 - Telefono: 051.4192421 (dal lunedì al venerdì dalle 13:30 alle 14:30)

DISTRETTO DI SAN LAZZARO : Via Repubblica, 11 - San Lazzaro di Savena

Lunedì dalle 16:00 alle 17:30 - Giovedì dalle 14:00 alle 15:00

Telefono: 051.6224202 - Centralino: 051.6224111

DISTRETTO RENO, LAVINO E SAMOGGIA: Casa della Salute - Piazza Levi Montalcini, 5 - Casalecchio di Reno

Giovedì dalle 13:30 alle 15:30 . Telefono: 051.4583200 - Centralino: 051.4583111

DISTRETTO APPENNINO BOLOGNESE - Casa della Salute Via dell’Ospedale, 1 – Vergato

Giovedì dalle 13:30 alle 15:00 - Telefono: 051.6749141/3 (per informazioni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12)

Info: ausl.bologna.it