InformaGiovani: sedi, contatti e orari di apertura a Bologna

Sotto le Due Torri l'InformaGiovani è un progetto importante del Comune di Bologna, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito delle Politiche per i Giovani. L’obiettivo è offrire informazioni e orientamento tramite la collaborazione diretta tra operatori esperti e giovani, proponendosi per dare spunti e opportunità concrete per l’occupazione lavorativa giovanile.

La relazione peer to peer (da pari a pari) è sicuramente il punto di forza dell’organizzazione, che permette ai giovani stessi di rapportarsi con altri coetanei al fine di una crescita personale e professionale.

Quali sono le offerte del progetto?

Tra le offerte del progetto ci sono alcuni sportelli, che prevedono tutti consulenza gratuita a Palazzo d’Accursio, in piazza Maggiore 6 (previo appuntamento), da parte di un esperto per tutti gli under 35.

Sportello dei consulenti del lavoro, in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna, per orientarsi tra diritto del lavoro, lettura della busta paga, diritti/doveri nei contratti lavorativi ecc. Per prenotare un appuntamento, bisogna mandare una mail all’indirizzo informagiovani@comune.bologna.it

Sportello per l’autoimprenditorialità, per giovani che vogliono realizzare progetti d’impresa. Per appuntamento, scrivere a acliprovincialibologna@gmail.com

Sportello del commercialista, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, per chi vuole costituire un’associazione o aprire una partita IVA e necessita consulenza in materia fiscale e amministrativo-contabile. Per prenotare un appuntamento, bisogna mandare una mail all’indirizzo informagiovani@comune.bologna.it

Sportello “Finestra sul mondo” dedicato alle opportunità all’estero, in collaborazione con l’Associazione Scambi Europei, per la lettura e la comprensione delle offerte che compaiono in rete. Anche in questo caso, per prendere appuntamento, basta mandare una mail all’indirizzo informagiovani@comune.bologna.it

Sportello di ascolto psicologico “PSYinBO”, in collaborazione con l’Associazione Dedalus di Jonas: chi ha bisogno di sostegno psicologico, può mandare una mail a info@dedalusbologna.it

Tutte le informazioni sono reperibili all’interno della piattaforma Flashgiovani – Informagiovani Multitasking Comune di Bologna, nella sezione INFORMAGIOVANI.

Contatti

Sito: www.flashgiovani.it

Telefono 0512194359

Mail: Informagiovani@comune.bologna.it

Telegram: @informagiovanibologna

Emergenza Covid

In questo particolare periodo storico, tutto è stato riorganizzato da remoto! E' possibile chiamare il numero 051 2194359 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00 o mandare una mail . E' possibile anche avere una consulenza tramite Skype dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 all'indirizzo Informagiovani Multitasking - Bologna .

