I musei della città con sconti per studenti universitari

Per tutti gli studenti iscritti all'Università di Bologna sono disponibili sconti e riduzioni per le visite ai musei . Da tempo è disponbile la Card Musei Metropolitani che permette di ottenere accessi gratuiti a oltre 30 musei della città, tra cui quelli del Sistema Museale di Ateneo, e riduzioni speciali (fino al 50% in più rispetto allo sconto riconosciuto agli studenti universitari) per visitare musei, mostre, teatri, cinema e partecipare a festival e ad attività esclusive a Bologna.

Gli studenti dell'Università di Bologna possono acquistare la Card a un costo di 20 euro anziché 25, e per 12 mesi usufruire degli innumerevoli vantaggi offerti dell'abbonamento.

Per acquistare la card e usufruire della promozione, gli studenti dovranno esibire il badge universitario nei punti vendita oppure online.

Istituzione Bologna Musei

L’Istituzione Bologna Musei consente agli studenti dell’Ateneo l'accesso gratuito ai Musei:

MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna

Museo Morandi

Casa Morandi,

Villa delle Rose

Museo per la Memoria di Ustica

Museo Civico Archeologico

Museo Civico Medievale

Collezioni Comunali d'Arte

Museo Civico d'Arte Industriale

Galleria Davia Bargellini

Museo del Patrimonio Industriale

Museo e Biblioteca del Risorgimento

Museo internazionale e biblioteca della musica.

Per poter fruire di questa opportunità occorre presentarsi agli ingressi esibendo il badge universitario, e un certificato di iscrizione all’anno accademico corrente.

Maggiori informazioni clicca qui