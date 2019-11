Guida Michelin 2020, tre i ristoranti Bib Gourmand a Bologna

Dopo i ristoranti bolognesi stellati dalla guida Michelin 2020, parliamo dei Bib Gourmand recensiti per gli amanti della buona cucina che hanno un occhio di riguardo alla spesa. I Bib Gourmand sono attività selezionate per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, e in tutta l'Emilia Romagna Michelin ne ha selezionati ben tre sotto le Due Torri! Scopriamoli insieme...

Ristorante Al Cambio

In via Stalingrado 150 a Bologna, con una spesa media di 30 - 50 euro per piatti tipici regionali, "gli appassionati di cucina tradizionale - recensisce la Guida - troveranno qui una vera roccaforte: splendidamente eseguita e senza inutili rivisitazioni con sapori pieni e gustosi a farla da padrone".

Trattoria di via Serra

In via Luigi Serra 9, alla Bolognina, "storico quartiere operaio della città, oggi anche multietnico - spiega la Guida - vale proprio la pena uscire dalle tradizionali rotte turistiche del centro per provare questa trattoria! Semplice ed informale, governata dalla gran simpatia del proprietario, la tradizione regionale viene celebrata a grandi livelli, dalla piada agli straordinari tortellini in brodo di cappone". Spesa media tra i 20 e i 45 euro per una cucina regionale.

Osteria Bartolini

In piazza Malpighi a Bologna, "come le osterie "consorelle" di Cesenatico e Milano Marittima, si propone la stessa formula vincente a base di fritti di pesce dell'Adriatico in porzioni generose (sono piatti unici!) - sottolinea la Guida - pesce azzurro, paste fresche fatte in casa, voluttuosi dolci come lo storico cremoso alla nocciola e mascarpone con cuore di crème brûlée. E d'estate ci si accomoda sotto ad uno stupendo platano di fine Ottocento". Spesa media tra i 29 e i 36 euro.