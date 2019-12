Regali di Natale: 3 originali idee Made in Bo

Il Natale è alle porte e se non avete ancora idea su cosa regalare è bene sapere che ci sono varie attività in città che propongono oggetti e gioielli Made in Bo. Un pensiero originale e tutto Bolognese...scopriamoli insieme

Torri e Skylyne Bologna ad anello

Avete mai pensato di regalare le Due Torri? Ora è possibile..con un gioiello! Si chiama 'Anello Bolo due Torri' e viene fatto a mano, in argento 925. Un'idea che prende spunto dal simbolo di Bologna e che segue la linea dello skylyne di Bologna di cui fanno parte anche il Bracciale bolo skyline e l'anello bolo skyline. Idee uniche e originali realizzate da Beg'O, il marchio del laboratorio Beghelli, che rappresenta tre generazioni di artigiani orafi che lavorano insieme tutti i giorni per continuare la cultura dell'artigianato locale.

Il laboratorio è n via Via Toscana 85, Bologna aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sabato 9-13

Per acquisti online clicca qui

Accapo Lab

Oro, argento, carte e metalli colorati: tutto si mescola in un caleidoscopio armonioso di riflessi preziosi da Accàpo Lab. gioielli in foglia d’oro di Accàpo Lab hanno un taglio inconfondibile perché sono tutti realizzati a mano da Patrizia Villani. Orecchini e collane sono il frutto di una costante ricerca estetica che l’artista traspone in un originale e divertente gioco di materiali. Un laboratorio originale e particolare tutto bolognese, in via Montegrappa.

Il negozio è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13: e dalle 15:30 alle 19:30.

Shop online clicca qui

Tortellini gioiello

Il tortellino è tra i simboli della città di Bologna, e da qualche anno molte attività ne propongono una versione gioiello: colorato, laccato, di oro o orgento...diventa un regalo originale, soprattutto per chi lavora con lasfoglia, o anche per chi il mattarello non lo ha mai toccato.

Dove acquistarli: Online su oromoda.net, oppure gioielleria Oromoda a San Giovanni in Persiceto , Maccaferri Emanuele Gioielli - Laboratorio orafo in via Drapperie, Natale Fontana Gioielli in via Rizzoli