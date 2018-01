Imola, pediatri che visitano di domenica: date e orari

Aperture straordinarie di alcuni ambulatori a Imola per tutte le domeniche di gennaio e la prima di febbraio. Come rende noto Ausl, in presenza di necessità di salute urgenti, ma non di emergenza, ad esempio per sintomi da influenza stagionale come febbre alta e mal di testa, raffreddore, tosse, mal di gola, dolori muscolari, sarà possibile accedere in modo libero e gratuito, anziché utilizzare il Pronto soccorso, che è un servizio dedicato principalmente alle situazioni più gravi e di emergenza.

Le date di apertura:

- 14 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 è attivo l’Ambulatorio della Pedagna (dr.ssa Tellarini) in Via Zaccherini 19/o

- 21 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 attiva la Pediatria di Gruppo Imola centro Osp. Vecchio di Imola, Viale Amendola 8

- 28 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 attiva la Pediatria di Gruppo di Via Serraglio 18

- 4 febbraio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 attiva la Pediatria di Gruppo della Pedagna di Via Turibio Baruzzi 5/f