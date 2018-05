Elezioni comunali Imola: esercizio di voto a domicilio

Domenica 10 giugno 2018 si svolgeranno a Imola le elezioni amministrative. Le persone affette da infermità tali da rendere impossibile l’allontanamento dall’abitazione e le persone in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali possono esercitare il proprio diritto di voto presso la loro abitazione. Ecco come fare:

1) Entro lunedì 21 maggio 2018, gli interessati devono inviare la propria dichiarazione di volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicando il proprio indirizzo completo a Servizi per il cittadino (Sala Giulio Miceti: piazzale Ragazzi del '99, 3/a - secondo piano - Tel. 0542.602 362 Fax 0542.602 206 - elettorale@comune.imola.bo.it - PEC elettorale@pec.comune.imola.bo.it - da lunedì a sabato: ore 9.00-12.00, martedì: orario continuato ore 9.00-17.30). Qui Modulo dichiarazione voto a domicilio 2018-2

2) Alla dichiarazione deve essere allegato il certificato medico rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale, che attesti le condizioni previste dalla legge tali da impedire all’elettore di recarsi al seggio. Il certificato può attestare anche l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto, dove non sia già inserita tale annotazione sulla tessera elettorale.

3) Per prenotare la visita medica a domicilio e per informazioni chiamare il Front office del Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl di Imola: tel. 0542 604950 (da lunedì a sabato ore 8,30-12,30, martedì anche ore 14,30-17,00).

4) Attestazione. Servizi per il cittadino rilascerà specifica attestazione e, previo contatto telefonico, nei giorni della consultazione il Presidente del seggio, con uno scrutatore e il segretario, si recheranno al domicilio per la raccolta del voto.



