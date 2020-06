La Camera di Commercio a Bologna: sedi e informazioni utili

Quando si parla di Camera di Commercio si intende l'ente che associa tutte le imprese di un territorio per tutelarle, creando anche opportunità di investimenti, prestando loro anche dei servizi.

La Camera di Commercio a Bologna

La Camera di Commercio a Bologna offre alle imprese la possibilità di sviluppare la loro attività in Italia e nel mondo. L'obiettivo dei servizi offerti è sempre quello di dialogare con le imprese e con le organizzazioni imprenditoriali per la crescita equilibrata dell'economia provinciale. Come pubblica amministrazione delle imprese bolognesi svolge con criteri manageriali ed avvalendosi di strumenti tecnologici d'avanguardia:

attività promozionali e di qualificazione del sistema economico (contributi e servizi di orientamento);

servizi di regolazione del mercato;

analisi e studi economici;

servizi di certificazione e di pubblicità delle informazioni relative al sistema delle imprese;

attività di sviluppo delle infrastrutture metropolitane.

Sedi

Attenzione: emergenza Covid: L'ingresso agli uffici è consentito solo con la mascherina indossata. All'entrata verrà misurata la temperatura corporea: per legge l'accesso sarà consentito solo se non risulterà superiore ai 37,5°. Per garantire l'adeguato distanziamento fra le persone tutti gli uffici della Camera sono aperti su appuntamento dalle 9 alle 12,30 Per contattare l'ufficio e prendere l'appuntamento scopri qui tutti i riferimenti.

Palazzo Mercanzia, in Piazza Mercanzia, 4 - 40125 Bologna

Sede di Palazzo degli Affari - Piazza Costituzione, 8 - 40128 Bologna

Azienda Speciale CTC Centro Tecnico del Commercio Via Alfieri Maserati, 16 - 40128 Bologna

Sito web: www.ctcbologna.it

Borsa Merci e Sala Contrattazione - Via Alfieri Maserati, 16 - 40128 Bologna

Accesso senza barriere alle sedi della CCIIAA

Palazzo Mercanzia: accesso interno da via S. Stefano n.1 tramite piccola pedana. Telefonare allo 051/6093.403 (portineria) per apertura portone e assistenza percorso interno.

Palazzo Affari: accesso da piazza Costituzione n. 8 tramite rampa. Telefonare allo 051/6093.245 (portineria) per apertura sbarre parcheggio.

Contatti

Per contattare la Camera di Commercio clicca qui oppure accedi al sito https://www.bo.camcom.gov.it/it