Amanti del vinile? 4 imperdibili negozi a Bologna

La tecnologia ogni anno fa passi da gigante ed è possibile ascoltare musica attraverso numerosi dispositivi: basta solo scegliere quello più consono alle nostre esigenze. Ma nonostante tutto, il vinile resta un 'mito', tanto che numerose persone preferiscono ancora comprare dischi e ascoltarli in pieno relax.

Il disco in vinile è stato ufficialmente distribuito nel 1948 dalla Columbia record in America, come una versione superiore del precedente disco a 78 giri. E per la loro riproduzione viene utilizzato un giradischi collegato a un amplificatore.

Dove comprare dischi a Bologna

In città sono varie le attività che propongono la vendita di dischi in vinile. Vediamo quali sono le tappe imperdibili per gli amanti del settore...

Disco D'Oro Bologna in via Galliera 23 - Un luogo unico nel suo genere, dove si condividono passione, ascolto, creazione e studio della musica. Un'attività storica, sempre fornita con una zona "new wave" molto apprezzata dagli utenti. Appassionati e collezionisti, ogni volta che passano per Bologna, non possono fare a meno di entrarvi...un luogo tutto da scoprire! Non di rado al suo interno vengono organizzati anche piccoli dj set.

SEMM Music Store & More - Negozio di Dischi, in via Guglielmo Oberdan, 24f - E' un'attività nata nel 2009 nel cuore del centro storico di Bologna con l’obiettivo di creare un luogo culturale di aggregazione per chiunque abbia voglia di riscoprire il piacere di acquistare musica, diventando in poco tempo uno dei negozi piu’ importanti della città, punto di riferimento per appassionati, collezionisti e semplici curiosi. Un diamante della musica, con arrivi giornalieri, overstock di etichette di qualità, import da tutto il mondo in grado di soddisfare ogni richiesta con attenzione e velocità, special editions e tante offerte rendono la proposta del negozio davvero ricca e vantaggiosa...

Discobolandia in via Filippo Beroaldo, 26/B - Ampia scelta di vinili nuovi e usati. Qui tutti i dischi, prima di essere messi in vendita, vengono lavati con un'apposita macchina professionale. Nel sito ogni inserzione viene arricchita da una o più foto, ed è possibile trovare la specifica del tipo di stampa con matrice e varie tipologie di loghi e laber. Un luogo dove appassionati e collezionisti spulciano ogni angolo per trovare qualche pezzo da collezione...

180 Grammi Vynil Shop in via Frassinago 4 - Un negozio dove sono disponibili circa 12mila dischi, di cui oltre 1200 acquistabili online. e dove sono presenti diverse postazioni per l'ascolto. Oltre ai dischi c'è anche un angolo di rivendita Hi-Fi usato.