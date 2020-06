Visura camerale: cosa è e a cosa serve

La visura camerale è un particolare documento rilasciato dalla Camera di Commercio che fornisce informazioni su una qualsiasi impresa, iscritta in apposito registro, e ha validitià di sei mesi dal suo rilascio.

Cosa è la visura camerale

La visura è un documento in carta libera, senza valore di certificazione, che contiene le informazioni sulle imprese iscritte presso il Registro delle Imprese ed il Repertorio economico amministrativo. Ogni visura contiene:

tutti dati anagrafici dei soci;

l’indirizzo della sede legale;

la data di costituzione dell’azienda;

il codice REA (cioè il numero di repertorio economico amministrativo);

lo stato dell’attività;

l’indirizzo di posta certificata;

il codice fiscale;

il numero di dipendenti nell’anno in corso;

le informazioni relative al capitale sociale;

le partecipazioni alla società;

le certificazioni di qualità;

il numero di partita IVA.

A cosa serve

Avere accesso alla visura camerale garantisce ai cittadini e alle aziende di ottenere informazioni utili per verificare l’esistenza di un’impresa e valutarne la solidità. Conoscere aspetti quali la composizione societaria di un’azienda, gli amministratori e le cariche permette di sapere con anticipo i futuri business partner. Inoltre le indicazioni relative al capitale, agli eventuali trasferimenti d’azienda, alle fusioni o scissioni favoriscono la comprensione delle strategie economiche effettuate da un' impresa. Questo aiuta a ponderare con maggiore attenzione le proprie scelte di collaborazione, investimento o acquisto anche da un punto di vista degli eventuali rischi.

Le informazioni contenute nelle visure camerali vengono aggiornate quotidianamente a cura delle Camere di Commercio competenti situate nelle diverse regioni. In ogni visura camerale viene sempre indicata sia la data di estrazione sia la data di aggiornamento degli archivi. Per richiedere una visura camerale è necessario essere in possesso della denominazione e del codice fiscale dell’impresa, nel caso delle imprese individuali, oppure della partita IVA per le società di capitali.

Tipologie di visure

La visura può essere: