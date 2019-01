Scuola infanzia, al via le iscrizioni per l'anno 2019/2020: tutte le info utili

Dal 7 al 31 gennaio 2019 è possibile presentare domanda d'iscrizione alle scuole d'infanzia comunali e statali per l'anno 2019/2020 per i bambini dai 3 ai 5 anni di età, compiuti entro il 31 dicembre 2019.

Potranno essere iscritti anche bambine e bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile 2020: la loro ammissione è subordinata alla presenza di posti disponibili. Sempre dal 7 al 31 gennaio vengono raccolte le domande di trasferimento per chi già frequenta una scuola d'infanzia.

Tutte le informazioni relative alle modalità di iscrizione e di trasferimento alle scuole d'infanzia comunali, statali e private sono consultabili attraverso la pagina dedicata sul sito del Comune di Bologna.

Ricordiamo inoltre che, come accade da qualche anno, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia statale comporta anche l'automatica iscrizione al servizio di refezione scolastica, nell'ottica della semplificazione per le famiglie che non dovranno quindi compilare ulteriori richieste.