Centri servizi per l'immigrazione a Bologna: uffici e sportelli utili

A Bologna gli utenti stranieri ed extracomunitari possono rivolgersi ad alcuni uffici per risolvere problemi burocratici o chiedere aiuto. Di seguito i principali punti di riferimento:

Questura - Permesso di soggiorno

Ufficio Immigrazione - Via Bovi Campeggi, 13/3 Bologna

Mail: immig.quest.bo@pecps.poliziadistato.it

Orari di apertura:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30 sono disponibili gli sportelli per:

Conclusione delle domande di soggiorno di competenza di Poste Italiane;

Acquisizione delle domande di soggiorno che non devono essere presentate tramite poste italiane.

Presentazioni dichiarazione di presenza in Italia per motivi di turismo, affari, invito e studio di breve periodo (massimo 90 gg.)

Consegna permessi di soggiorno.

L'orario di apertura pomeridiana dell'Ufficio Immigrazione del martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 è riservato esclusivamente alla consegna dei titoli di soggiorno.

Servizi Immigrati - Comune Bologna

Gli Uffici del Servizio Immigrati sono in via della Grada 2/2, nella nuova sede di via del Milliario 26, a Bologna, presso la sede del settore inclusione sociale e nuove povertà dell'ASP Poveri Vergognosi.

La sede è nel Quartiere Reno, zona Santa Viola, e si raggiunge con i bus 13, 81, 86, 87, 91 (fermata Pontelungo).

Telefono: 051/3163111

Fax: 051/3163144



Presso i nuovo uffici sono ubicati anche i servizi di Consulenza legale, i Servizi per i Richiedenti asilo, lo Sportello informativo (Protezione internazionale e orientamento di secondo livello), l'ufficio per la presentazione delle domande di accesso ai centri di accoglienza.

Sportelli informativi e utili



- Centro di ascolto per immigrati della Caritas diocesana, Piazzetta Prendiparte, 4. Tel. 051/221296

Servizio offerto: ascolto, orientamento e sostegno nei percorsi di integrazione

- Centro Servizi immigrati Anolf (in collaborazione con Cisl) via Milazzo, 16. Tel. 051/256693

Orario sportello: dal lunedì al venerdì 8,30 – 13,00, 14,00 - 18,30 e il sabato 9,00-13,00

Servizio offerto: informazioni sui servizi, supporto problemi dell'occupazione, supporto legale

- CGIL-Centro lavoratori stranieri, via del Porto 69/D, Tel. 342 3474777 (dal lunedì al venerdì 14,00 – 16,00) , e-mail: stranieri@bo.cgil.it

Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8,30-18,30 esclusi il giovedì 14,00-18,30 e il sabato 9,00-13,00.

Servizio Offerto: informazioni sui servizi, supporto problemi dell'occupazione, consulenza legale



- Posto di ascolto città di Bologna, c/o Stazione centrale Primo binario, Piazza Medaglie d'oro. tel. 051/244044

Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 9,00-12,00

Servizio offerto: informazioni, buoni pasto, assistenza non vedenti in transito, assistenza alla famiglie con figli, guardaroba con vestiti c/o via Ambrosini 1/2.

- Sportello Immigrati Patronato ACLI, via delle Lame, 118/B, tel: 051 523368 e-mail: immigrati.bologna@patronato.acli.it

Lo sportello è aperto al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e il pomeriggio il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 16.

Servizi offerti: rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, Richiesta per ricongiungimento familiare, Richiesta della cittadinanza, Consulenza legale, Comunicazioni con Questura e Prefettura, Prenotazione test della lingua italiana ai fini del rilascio del Permesso di soggiorno di lungo periodo UE.

- Associazione Xenia, Via marco Polo 21/23 Tel. 051/6350774 e-mail: info@xeniabo.org

Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 9,30-13,00 e 15,00-18,30

Servizio offerto:assistenza e raccolta domande per il bando di assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Popolare, assistenza per i contratti di affitto, informazioni e orientamento per l'accesso ai servizi, assistenza nelle pratiche per la richiesta, rinnovo del Permesso di Soggiorno, cittadinanza, ricongiungimento familiare, etc. Assistenza nelle pratiche per l'autorizzazione al lavoro, per la ricerca e l'inserimento lavorativo.



- Associazione Interculturale Universo, Piazza XX Settembre 7/a, Tel: +39 392 814 7532, e-mail: info.universo@yahoo.it

Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 15,00; corsi dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 17,00

Servizio offerto: orientamento al lavoro, redazione di CV, informazioni, orientamento ed accompagnamento ai servizi territoriali, corsi di italiano per stranieri.



- Associazione Ya Basta! Sportello Migranti, c/o Tpo, via Casarini 17/4 Bologna, tel. 051 093 5901 , e-mail: yabasta.bologna@gmail

Apertura al pubblico: tutti i mercoledì dalle 18,00 alle 20,00

Servizio offerto: punto di informazione su lavoro, assistenza sanitaria, casa, diritto all'asilo, offerta-ricerca lavoro e proposte formative, sostegno al percorso di richiesta e rinnovo del permesso/carta di soggiorno e della richiesta di ricongiungimento familiare, anche attraverso l'assistenza nella compilazione dei kit, postali e non.

- Info-Bo - Opera dell'Immacolata, via E. Ponente 132/2, tel. 800/759311, e-mail: info@info-bo.it

Apertura al pubblico: giovedì dalle 14,30 alle 17,30.

Servizio offerto: pratiche per il ricongiungimento familiare