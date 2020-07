Orientamento al lavoro a Bologna: tutte le informazioni utili

Se siete alla ricerca di un lavoro, dopo aver scritto un buon curriculum, e spulciato tra i vari siti internet cosa offre il mercato, è possibile consultare i centri di orientamento al lavoro. Come suggerito nella sezione dedicata del Comune di Bologna, "l'efficacia e il buon esito dipendono anche dalla capacità della persona di orientarsi nella complessità di un mercato del lavoro in costante cambiamento".

Le attività di orientamento permettono di individuare un obiettivo professionale verso il quale potersi muovere attraverso:

• il recupero di informazioni su se stessi, sulle proprie caratteristiche, attitudini, interessi, sui propri vincoli e punti di forza, imparando a riconoscere e valorizzare conoscenze e competenze acquisite

•l'individuazione di informazioni sul mondo del lavoro e delle professioni, oltre che sulle opportunità formative offerte

• la definizione di una strategia di ricerca ben definita per affrontare il mercato del lavoro in modo efficace.Lo Sportello Lavoro offre un supporto informativo e metodologico a coloro che necessitano di un aiuto nel "progettare" la propria transizione professionale.

Sportello Lavoro Bologna

Lo Sportello comunale per il Lavoro è lo strumento di intervento diretto dell'Amministrazione Comunale di Bologna nel campo delle politiche attive del lavoro. Il suo obiettivo è sostenere le persone nell'individuazione e nella realizzazione del proprio progetto formativo e professionale, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Opera in collaborazione con il Centro per l'Impiego di Bologna (CiP) e si rivolge a tutti i cittadini domiciliati a Bologna che cercano un lavoro.



Lo Sportello offre servizi gratuiti che agevolano la ricerca autonoma e attiva di lavoro da parte dell’utenza e fornisce una consulenza personalizzata, dall’individuazione del proprio progetto formativo e professionale all'analisi e consulenza sugli strumenti e tecniche utilizzati nella ricerca.



I servizi offerti dallo Sportello Comunale per il Lavoro sono destinati sia alle persone in cerca di occupazione, sia alle persone occupate che desiderano cambiare occupazione.



Possono rivolgersi allo Sportello Comunale per il Lavoro tutte le persone residenti e/o domiciliate nel territorio del Comune di Bologna.

Come funziona

Lo Sportello Lavoro riceve su appuntamento.

Per accedere ai servizi e fissare un colloquio con gli operatori, è necessario telefonare ai numeri: Tel: 0512197114 – 0512197034

Successivamente, possono essere programmati colloqui di approfondimento e azioni orientative mirati a individuare e potenziare competenze spendibili nel mercato del lavoro, individuare azioni formative, migliorare strumenti e tecniche per rendere più efficaci le proprie candidature.



Lo Sportello non rilascia documentazione amministrativa. Per gli adempimenti previsti dalla legge, come la sottoscrizione della Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e il certificato di disoccupazione, e per l'ottenimento e l'aggiormento della certificazione relativa al proprio stato occupazionale o di disoccupazione i cittadini si devono rivolgere al Centro per l'impiego Bologna.

Convegni e fiere sul lavoro a Bologna

Career Day e Recruting Day organizzati dal servizio Job Placement dell'Università di Bologna

Job Meeting Sito informativo ed evento annuale nelle principali città universitarie

Orientamento per studenti e neolaureti



ERGO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori



Servizio Job Placement dell'Università di Bologna



Servizio Orientamento dell'Università di Bologna



Almadiploma - Sito dell'associazione di scuole superiori per l'orientamento dei diplomati

Almalaurea - Associazione delle università per avvicinare studenti e laureati al mondo del lavoro

Siti operatori del settore:



S.OR.PRENDO. - Software con banca dati sulle professioni



Orientamento a scuola (ex IRREER - Istituto Ricerca Educativa dell'Emilia Romagna)