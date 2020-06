Reddito di cittadinanza: come e dove chiederlo, informazioni utili

Il Reddito di cittadinanza è una misura che punta al contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale: un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari ed è associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, per cui i beneficiari sono tenuti a sottoscrivere un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale. Il beneficio assume la denominazione di Pensione di cittadinanza se il nucleo familiare è composto esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni.

Patti per il lavoro

Il Reddito di cittadinanza è associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale.

Dove e come presentare la domanda

Le domande possono essere presentate a partire dal 6 marzo 2019 con le seguenti modalità:

- telematicamente attraverso il sito istituito appositamente dal Governo, previa attivazione delle credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale)

- presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e i Patronati

- dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali.

Le domande non possono quindi essere presentate dall'1 al 5 di ogni mese.

Cosa succede a coloro che percepiscono già il REI

Il Rei (reddito di Inclusione) dal 1° marzo 2019 non può più essere richiesto. I coloro che già percepivano il Rei continueranno a farlo per tutta la durata della misura (18 mesi), salvo il sopraggiungere di cause di decadenza, o passaggio al Reddito di cittadinanza.

Chi percepisce il Rei NON passerà automaticamente al Reddito di Cittadinanza. Se è interessato a riceverlo dovrà fare domanda.

Se il percettore di ReI richiede il Reddito di Cittadinanza, la misura del Rei decadrà in caso di accoglimento della domanda di RdC.

Modulistica e guida Inps

I moduli di presentazione della domanda sono disponibili sul sito di Inps>>

Per un supporto alla compilazione Inps mette a disposizione un Manuale d'uso

Per ulteriori approfondimenti e informazioni

Consultare sull’apposito sito attivato dal Ministero lavoro e politiche sociali

Comune di Bologna, sportello sociale (clicca qui)