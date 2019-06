Lavoro: selezione aperta per 4 startup e 1 progetto di autoimpego

Il Comune di Zola Predosa ha avviato un importante progetto, che vede Villa Garagnani come l’incubatore di startup e spazio di coworking. E' stata avviata infatti, la ricerca di quattro startup che da settembre potranno accedere, gratuitamente e per otto mesi, ai servizi offerti. Le domande devono essere consegnate entro il 2 luglio 2019.

Il progetto per le startup

Le startup selezionate avranno a disposizione uffici dedicati accessibili 24 ore su 24, sale per incontri e spazi condivisi, strumentazione e tecnologia (wi-fi, stampante multifunzione, etc.), uno spazio relax opportunamente attrezzato. Potranno fruire di percorsi creati per far crescere le loro idee imprenditoriali, affiancati da temporary manager, coach e tutor. Sarà offerto un supporto nell’accesso a finanziamenti e saranno proposte attività di matching/networking con imprese e imprenditori.

L'avviso prevede di riservare il 25% dei posti a idee imprenditoriali al femminile e saranno privilegiati progetti nei seguenti ambiti: economia circolare, innovazione sociale, agricoltura, settore vitivinicolo/agroalimentare, settore meccanico/elettronico/meccatronico.

Il bando di selezione e i moduli per la domanda possono essere consultati su www.comune.zolapredosa.bo.it e www.villagaragnani.it/co-start

Auto-impiego

Accanto alla selezione di 4 startup è stato avviato un iter specifico per individuare 1 progetto di auto-impiego che fruirà, anch'esso, dei servizi gratuiti messi a disposizione dall'incubatore. In questo caso l'opportunità è rivolta a persone con difficoltà di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. La scadenza è sempre il 2 luglio 2019.

Possono candidarsi persone che abbiano compiuto i 18 anni di età, residenti in un Comune dell'Unione dei Comuni Reno, Lavino e Samoggia, in situazione di disoccupazione, non percettori di Naspi e/o Reddito di Cittadinanza e che non abbiano maturato il diritto pensionistico e non abbiano usufruito dell'anticipo pensionistico.

Tutte le informazioni e i moduli per la domanda sono consultabili su www.comune.zolapredosa.it

Open Day

Per ricevere informazioni e aiuto nella compilazione della domanda è possibile partecipare agli open day fissati per

giovedì 20 giugno dalle 15 alle 19

giovedì 27 giugno dalle 15 alle 19



email: co-start@villagaragnani.it - infoline: 346.654.12.32

Skype: Co-Start VillaGaragnani - FB: @CoStartVillaGaragnani

Comune Zola Predosa

ufficiocomunicazione@comune.zolapredosa.bo.it - tel. 051.61.61.664-615

e-mail: ufficiocomunicazione@comune.zolapredosa.bo.it