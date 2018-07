Tutto sull'estate a Bologna: dai luoghi dove sentirsi in vacanza, agli eventi clou

Un'estate a Bologna. E perchè no? Non è poi così male godersi la città e i suoi mille eventi estivi da bolognesi che fanno anche un po' i turisti: serate e concerti all'aperto, rassegne in luoghi suggestivi, tanti appuntamenti gratuiti sparsi per la città e tante sagre in tutta la provincia. E poi ci sono le oasi per una giornata all'aria aperta come le tante piscine outdoor, i chioschi dove godersi la frescura della sera, i chiringuiti per il bicchiere della staffa e i posti in collina dove sentirsi piacevolmente 'fuori porta'.

Rassegne estive: musica e food open-air

Dove andiamo stasera? Ecco, bella domanda. D'estate a Bologna è il caso di dirlo, c'è l'imbarazzo della scelta: giardini urbani e parchi si animano, i dehors dei locali si estendono, ma soprattutto nascono degli eventi e dei luoghi "temporanei" che sarebbe un peccato non godersi.

BOtanique: le serate ai Giardini di via Filippo Re

Il Guasto Village: nel cuore della zona universitaria musica live, mercatini e da bere e mangiare per ogni gusto.

Le Serre dei Giardini Margherita: qui l'estate si chiama Kilowatt Summer e le proposte vanno dalle proiezioni alla musica dal vivo, dai mercatini ai laboratori e spettacoli per bambini.

Covo Summer: oltre alla musica, quest'anno anche la comicità...il tutto nel cortilone di viale Zagabria

"Battiferro finchè caldo": l'estate lungo il canale Reno. Programma estivo interessante con uno scenario che fa la differenza.

"Giardini al Cubo": l'estate al centro Unipol di Bologna

I locali: in città come al mare

Sentirsi in vacanza anche quando si resta in città: a Bologna non è poi così difficile, grazie anche agli ormai celebri e tanto celebrati colli, dove la vista è sempre splendida e l'aria sempre fresca. E' soprattutto qui, immersi nel verde, che è possibile trovare giornate o serate che sanno di vacanza e che ci fanno abbassare la temperatura almeno di qualche grado.

RUDERE

Bar e Grill in un giardino estivo nel bel mezzo dei colli, ma a davvero poca distanza dalla città (raggiungibile anche con i mezzi pubblivi grazie al bus 59). Si tratta del giardino estivo dell'osteria Rude di via Rialto. Aperto dalle 18.00 alle 1.00 e il sabato e la domenica apertura dalle 12.00. Via Gaibara 1

FIENILE FLUO'

Si mangia ma non solo in questa oasi di quiete su Monte Paderno che è un po' agriturismo, un po' teatro, un po' cinema, un po' un luogo magico dove vivere emozioni ed esperienze, mangiare, vedere spettacoli, concerti, partecipare a laboratori per grandi e bambini. Via di Paderno, 9

SERRE DEI GIARDINI MARGHERITA

Un luogo che ha un po' del magico quando cala la sera e si accendono le centinaia di lucette sospese come lucciole: oltre a bere e mangiare si ascolta musica, si guardano film e tanto altro ancora, comprese le attività diurne che si rivolgono anche ai più piccoli. La programmazione degli eventi è di Kilowatt. Via Castiglione 134

PONTE DELLA BIONDA

"Andè bän int al canèl!" è l'estate al Ponte della Bionda. Dal 23 giugno al 22 luglio Andè bän int al canèl! al Ponte della Bionda: aperto tutte le sere. Apertura stand gastronomici con crescentine e polenta ore 19. Inizio spettacoli alle 21,15 circa - Ingresso a offerta libera. Via dei Terraioli

SEMENTERIE ARTISTICHE

Sementerie Artistiche è un complesso culturale all'interno di un'azienda agricola nella campagna di Crevalcore in provincia di Bologna: una sala teatrale, una foresteria e altri spazi in evoluzione-allestimento-ristrutturazione. Le Notti delle Sementerie. Via Scagliarossa 1174, Crevalcore