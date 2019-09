Locali storici a Bologna: 4 imperibili posti in centro

Bologna è una città ricca di locali, bar, ristoranti e osterie, molti da una lunga e particolare storia. Alcuni però, sono tra i più amati dei bolognesi, grazie alla loro particolarità e atmosfera. Vediamo insieme quali...

Zanarini

Il bar dell'Archiginnasio, l’edificio simbolo dell’eleganza felsinea voluto dal Papa Pio IV.

Il Caffè Zanarini è punto di riferimento storico per i bolognesi, nasce nel 1930 come bar-pasticceria e raggiunge nei decenni notevole prestigio per la qualità dei prodotti e del servizio offerto. Cambia gestione più volte e negli ultimi anni ha conosciuto un nuovo splendore con la gestione da parte del gruppo Antoniazzi. Da Zanarini si fa colazione, si gusta uno dei migliori caffè di Bologna, si può anche pranzare e cenare, con la possibilità di scegliere prodotti al top, anche dalla tradizione Bolognese.

Osteria del Sole

L'Osteria del Sole dal 1465 è un punto di riferimento nel centro città. In via dei Ranocchi 1, vini bianchi e rossi in una cantina del 400 dal con tavoli in legno e pareti ricche di ricordi. Frequentato da giovani e da adulti, racchiude tutta la Bologna di una volta, ispirata a una tradizione locale storica, frequentatissima anche da numerosi turisti.

Gamberini

Situato in Via Ugo Bassi, è dal 1902 un’istituzione della Dotta per le sue raffinatezze dolci e salate. Artefice di memorabili banchetti come quello per il film “Amici miei” di Monicelli, è stata sempre frequentata da tutte le classi sociali ed è nella leggenda dei bolognesi perché la mattina presto serviva paste e brioches calde anche dalla porta di servizio nella via laterale, dove si formavano lunghe code. Raccolta e molto elegante, con pochissimi tavolini sotto i portici, conserva gran parte degli arredi originali molto ben restaurati.

Bar dè Marchi

Nella caratteristica Piazza San Francesco c'è il Bar dè Marchi, dove è possibile gustare birre, vino e amari serviti tra oggetti e foto d'epoca. Dall'atmosfera particolare e rilassante, è un luogo dove trascorrere serate in compagnia, godendo della vista sulla piazza, tra le più amate di Bologna.