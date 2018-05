Estate 2018, mercati e mercatini a Bologna e dintorni

Antiquariato, alimentare, artigianale...di qualsiasi tipologia purchè si possano fare grandi affari e acquisti di qualità. D'estate girare per mercatini è ancora più piacevole e divertente, tra feste e sagre di paese con espositori di vario genere, piazze che si aprono al commercio e i grandi classici come "Piazzola", che non si fermano mai!

Per gli appassionati di antiquariato: il mercatino di Piazza Santo Stefano si ferma per tre mesi d'estate e riprenderà a settembre.

Ecco i mercatini da non perdere nell'estate 2018:

1. Un grande classico bolognese: "La Piazzola"

Il mercato storico "La Piazzola" è il mercato settimanale della città di Bologna. Tutti i venerdì e sabato dell'anno sono presenti nella Piazza del Mercato oltre 400 ambulanti con abbigliamento nuovo e usato, calzature, filati, artigianato, articoli per la casa, cosmetici, profumi, ecc...Nella parte vicina al Parco della Montagnola si concentrano i banchetti del vintage. Anche d'estate si va dall'alba al tramonto.

Piazza VIII Agosto

2. Decomela Art

Mercatino dell'artigianato artistico. Ogni stand ha un suo stile riconoscibile. Su tutti i prodotti svettano per presenza i bijoux. Le pietre dure e i metalli vengono plasmati in base all'estro dell'artigiano-artista che li mette in mostra. Accessori di pelle o di tessuto, oggetti in legno e in cuoio si distinguono, molte volte, per fattura e ricercatezza. Non mancano oggetti in ceramica, candele, abatjour e paralumi.

Via San Giuseppe (via Indipendenza)