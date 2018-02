'Metallica', due concerti all'Unipol Arena: modifiche alla viabilità

Pienone all'Unipol Arena nelle serate di lunedì 12 e mercoledì 14 febbraio 2018 per le due date dei "Metallica". L'amministrazione comunale ha disposto le modifiche alla viabilità ordinaria. Leggi l'ordinanza.

E' disponibile un servizio di autobus speciali, in partenza dalla stazione di Bologna. Lunedì e mercoledì, gli autobus della linea 675 partiranno in prossimità della Stazione Centrale, dalla fermata I, su viale Pietramellara, lato farmacia, con corse ogni 15 minuti, attive dalle ore 17 alle ore 20.

Al ritorno, al termine del concerto, i bus partiranno da Via Gino Cervi, di fronte all’ingresso 10 dell’Unipol Arena, ed effettueranno le fermate a richiesta: Ospedale Maggiore, San Felice, Marconi, Piazza dei Martiri, Amendola, Stazione Centrale.

Per i residenti è possibile ritirare nel Municipio di Casalecchio di Reno i contrassegni-auto per poter accedere e sostare all’interno della Z.T.L.. Lo scopo è di tutelare gli spazi di sosta degli abitanti della zona e che è in vigore solo durante i grandi eventi all’Unipol Arena.

Sono inoltre in vigore un'ordinanza antibagarinaggio e un'ordinanza che vieta l'introduzione di contenitori in vetro e di prodotti pirotecnici.

