Sua bolognesità la Mortadella: 10 cose da sapere sul salume felsineo

Carne di maiale, lardo e spezie. Ecco gli ingredienti della mortadella, la regina della cucina bolognese. Ma forse non tutti sanno che ...

1) Il nome "mortadella" potrebbe derivare dal mirto, myrtatum, utilizzato in passato per aromatizzarla, ma anche dal murtatum, ossia carne triturata nel mortaio. Infatti, le origini sono remote: il territorio bolognese in epoche etrusca, Felsina, e romana, Bonomia, era ricco di querceti che favorirono la crescita dei maiali locali.

2) Quando fu regolamentata la ricetta? Anche 400 anni fa esistevano le mortadelle "taroccate", come si direbbe oggi, vale a dire salumieri che non rispettavano la ricetta tradizionale. Il 24 ottobre del 1661, il cardinale Girolamo Farnese, legato di Bologna, emanò un bando che ne codificava la produzione, in pratica una legga anti-contraffazione del XVII secolo.

Nel 2018, è stato istituito il "Mortadella Day" che ricorrerà proprio il 24 ottobre.

3) Cos'è la "Corporazione dei Salaroli"? Avevano per stemma un mortaio e solo i suoi membri potevano produrre e apporre i sigilli alla mortadella. La corporazione nacque in epoca medievale, già nel 1323 avevano stilato i propri statuti. Oggi, a tutelarla, regolamentarla e promuoverla è invece il "Consorzio Mortadella Bologna IGP", istituito nel 2001.