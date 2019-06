Musei per bambini a Bologna: 6 posti da non perdere

La scuole è finita e dovete restare in città con i bambini? Oltre alle gite fuori porta, le passeggiate nei parchi o in collina, a Bologna è possibile visitare alcuni musei a misura dei 'più piccoli'. Luoghi di cultura e apprendimento, dove trascorrere qualche ora fuori casa.

Vediamo insieme dove:

Museo della Preistoria Luigi Donini: in via Fratelli Canova a San Lazzaro, il museo è stato riaperto al pubblico nel 1985 e illustra, attraverso un’esposizione ricca di suggestioni, due tra le più significative realtà bolognesi: l’ambiente, inteso come insieme di valori naturalistici e paesaggistici al cui centro si collocano gli affioramenti dei Gessi Bolognesi, e le testimonianze del primo popolamento umano. I reperti esposti, tutti di provenienza locale, raccontano del tempo remoto, quando le vallate del Savena, Zena e Idice erano popolate da grandi animali selvatici, da uomini cacciatori e raccoglitori e, con il passare dei millenni, dalle prime comunità stanziali. Qui si organizzano attività per scuole, laboratori e visite per bambini.

Museo Civico Archeologico: collocato nelle stanze di Palazzo Galvani, in via dell'Archigginasio a Bologna, il museo ospita una collezione egiziana di circa 3500 oggetti tra sarcofagi, amuleti preziosi e statuette magiche ed è una delle più significative d’Italia e d’Europa. Sul sito del museo, nella sezione “Eventi” è possibile rimanere aggiornati su tutte le attività e i laboratori periodicamente organizzati per i bambini, con l’indicazione dell’età consigliata, delle modalità di iscrizione e dei costi.

Museo della Storia: all'interno di Palazzo Pepoli, in via Castiglione 8, è dedicato alla storia, alla cultura e alle trasformazioni della città, dalla Felsina etrusca fino ai nostri giorni, con un approccio moderno e inconsueto. Puntualmente si organizzano iniziative per bambini e famiglie.

Tutte le informazioni relative a giorni, orari di apertura ed eventi speciali (con relativi costi) sono disponibili sul sito internet www.genusbononiae.it, in particolare nelle pagine dedicate a “Palazzo Pepoli” e “servizi educativi”.

Museo di zoologia - orto botanico ed erbario : e il museo e l'orto botanico rientrano nel sistema museale dell’Ateneo di Bologna in via Selmi 3 . L’orto botanico e l’erbario, nati entrambi nel corso del 1500, sono tra i più antichi d’Europa e si trovano oggi in via Irnerio 42.

Per bambini e famiglie vengono promossi laboratori ludico/ricreativi ed eventi speciali ( www.sma.unibo.it) nella sezione dedicata a “visita” e “famiglie e bambini”.

MAMbo: questo è il museo di arte moderna e contemporanea di Bologna, in via don Minzoni 14. Al suo interno c'è un Dipartimento educativo che propone alle famiglie attività differenziate per tipologia ed età, percorsi e laboratori per sviluppare la creatività e stimolare interessi e attitudini. Orari d’apertura, informazioni e costi su www.mambo-bologna.org, in particolare nelle pagine dedicate a “Dipartimento educativo” e “attività per famiglie e adulti”.

Museo della Musica: si trova all'interno del cinquecentesco Palazzo Sanguinetti in Strada Maggiore 34, ed è nato con l’obiettivo di far conoscere e vivere la musica in tutte le sue forme. Alle famiglie è dedicata in particolare “The best of”, rassegna di laboratori e spettacoli musicali articolata a seconda delle varie fasce d’età dei bambini. Il programma aggiornato e completo, con tutte le modalità per l’iscrizione, può essere consultato su www.museibologna.it/musica, nella sezione “Eventi – rassegne in corso”.