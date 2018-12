Capodanno: aperture straordinarie e orari dei Musei di Bologna

Tra aperture straordinarie, visite guidate alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee, visite a tema, laboratori educativi e l’iniziativa “Sto al MAMbo per le Feste” con le giornate d’arte dedicate a bambini e ragazzi durante le vacanze scolastiche, anche quest'anno sono numerose le opportunità di vario genere che le sedi dell'Istituzione Bologna Musei offrono al pubblico per trascorrere le festività natalizie tra arte, storia e cultura.

Capodanno: gli orari e le aperture straordinarie del 31 dicembre e del 1°gennaio