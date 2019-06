Cinque siti archeologici a Bologna: un tour tra storia e arte

Il territorio di Bologna è ricco si sorprese, e oltre ai classici tour alle scoperte delle bellezze locali è possibile visitare anche siti archeologici unici nel loro genere, dove si intrecciano storia e arte. In città così come in alcuni Comuni della provincia è possibile osservare quel che resta di antichi insediamenti.

Cosa visitare per capire nel profondo la storia della città:

Il Teatro Romano in via dè Carbonesi: costruito nei primi decenni del I secolo a.C, fu ampliato in un secondo momento: la cavea fu portata ad un diametro di 93 metri e l'edificio fu ornato con marmi pregiati d’importazione, mosaici pavimentali e parietali, stucchi e affreschi con decorazioni vegetali. Il teatro è caratterizzato da una struttura fondata su una fitta rete di muri radiali a vista, in pietra arenaria, realizzato con elementi irregolari cementati fra loro.

Scavi archeologici Salaborsa, piazza del Nettuno: sotto al pavimento di cristallo della piazza coperta, una passerella guida il visitatore lungo un affascinante e stimolante passeggiata attraverso la storia al centro della città di Bologna. E' pissibile prenotare anche visite 'singole' o di 'gruppo'

Muv- Museo e Centro di documentazione della civiltà villanoviana a Castenaso: ospitato nell'ex fienile del complesso rurale di Casa Sant'Anna a Villanova di Castenaso, il Muv sorge dove, fra il 1853 e il 1856, il conte archeologo bolognese Giovanni Gozzadini scoprì e identificò le tracce della fase più antica della civiltà etrusca, sviluppatasi tra gli inizi del I millennio a.C. (Età del Ferro) e gli ultimi decenni dell'VIII secolo a.C.