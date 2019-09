Passione motori: quattro imperdibili luoghi per gli amanti delle 2 e 4 ruote

L'Emilia Romagna è terra di motori, e tra Bologna e provincia sono vari i musei che gli appassionati posso visitare. Vediamo insieme quali sono...

Museo Lamborghini

A Sant'Agata Bolognese, nel 1963 viene costruito lo stabilimento Automobili Lamborghini di Sant’Agata Bolognese con la prima vettura in serie : la 350 GT. Se volete vedere dal vivo i capolavori di questa casa automobilistica, è possibile visitare il Museo Lamborghini di Sant'Agata Bolognese., in via Modena 12.

Collezione Moto Poggi

Questa è una collezione nata nel 2012 e prende il nome dal suo creatore e fondatore, Pierluigi Poggi , che a Villanova di Castenaso ha creato un vero e proprio museo dedicato alla Yamaha. E' nato nel 2011 e ha diverse sale: la Sala 1 dedicata alle Yamaha da competizione, la Sala 2 è la zona più storica dell'intera collezione perché raccoglie modelli con parecchi anni alle spalle ma ancora in perfetta efficienza. La Sala 3 conserva moto storiche di tante case produttrici, e la Sala 4 è la nuova area "Yamaha Superbike", dedicata alle supersportive Yamaha più recenti. Infine, ma non meno importante, c'è la Sala Minarelli, con pezzi unici.

La Ducati

La storica Ducati è stata fondata nel 1926, e nel 2016 ha celebrato il suo 90esimo anno. A Bologna, in via Antonio Cavalieri Ducati c'è un museo tecnologico nei pressi dell'azienda. Ed è qui che è possibile ammirare la vasta esposizione di motociclette prodotte.

Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola ha per anni ospitato importanti manifestazioni. I lavori iniziarono nel 1950 e nel 1953 ci fu la prima manifestazione sportiva. Un autodromo dalla storia importante, e da cinque anni è possibile visitare il museo “Checco Costa”, spazio espositivo dedicato ai motori situato all'interno dell'Autodromo.