Natale a Bologna: 10 cose da fare assolutamente!

Il periodo natalizio dona grande fascino a ogni città, ma a noi piace pensare che Bologna sia più magica delle altre. Forse per le Torri che dominano il centro storico illuminato a festa, i portici che sono un po' la nostra culla... Ma alcune tappe sono imperdibili in questi giorni, per i bolognesi e i turisti. Iniziamo il tour:

1a tappa. L'albero di Natale

Superfluo citare lo splendore di Piazza del Nettuno, con la fontana del Giambologna e Palazzo Re Enzo, ma l'albero la arricchisce di un'atmosfera davvero singolare, soprattutto di notte, per il gioco di luci e ombre che si proiettano sui mattoni rossi.

2a tappa. Antica Fiera di Santa Lucia

La storia di questo mercato è affascinante. Nasce dopo la donazione di una reliquia di Santa Lucia da parte di Papa Gregorio XIII alla Diocesi di Bologna, quando sul sagrato della Chiesa dedicata alla Santa iniziarono a fiorire attività legate al commercio di icone religiose, incisioni, preghiere e ritratti di santi. Curiosità: lo scioglimento dell'Ordine dei Gesuiti nel 1773 e la venuta di Napoleone nel 1796 portarono alla temporanea sospensione della Fiera che tornò ai bolognesi solo con il ripristino del Governo della Chiesa, dopo la caduta di Napoleone fonte: Emilia-Romagna Tursimo).

Il maestoso Portico dei Servi è tra i più grandi in città. Iniziato nel 1393 , venne ultimato nel XIX secolo. La basilica di Santa Maria dei Servi è tra le chiese più belle di Bologna. Duecento anni di lavori per edificarla e completarla: iniziata nel 1345, fu completata solo nel 1545.