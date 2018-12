Tradizioni irrinunciabili, a Bologna non è Natale se...

"A Bologna non è Natale se...". Come completereste questa frase? Ci sono cose che solo i bolognesi fanno a Natale per tradizione? Usanze, pietanze e appuntamenti che non possono mancare durante le feste? In effetti, sebbene con il tempo si tenda ad improvvisare un po' di più rispetto al passato, ci sono cose che all'ombra delle Due Torri sanno inequivocabilmente di Natale e che molte famiglie tengono a replicare ogni anno.

I tortellini si chiudono in famiglia

Sappiamo che il re della tavola a Natale è il Tortellino. Ma per chi lo fa in casa è tradizione condividere il momento della "chiusura". In molte case infatti ci si riunisce e, sfoglia alla mano, si porziona il ripieno e si intrecciano le dita (con quel movimento per molti impossibile da replicare, quasi un gioco di prestigio!) per trasformare quel quadratino di pasta nell'ombelico di Venere. E' un ottimo modo per stare insieme e tramandare le tradizioni culinarie alle nuove leve.

La messa di mezzanotte a San Petronio

La Vigilia di Natale a mezzanotte si va alla Santa Messa a San Petronio: un appuntamento per molti irrinunciabile. Nella notte più "magica" dell'anno infatti per tradizione si vive la fede nel luogo simbolo della città e ci si scambiano gli auguri la sera del 24 dicembre.