Negozi dell'usato: dove fare ottimi affari a Bologna

In città sono tantissimi i negozi dell'usato: luoghi dove è possibile trovare di tutto e fare ottimi affari, dall'abbigliamento all'arredamento, dall'elettronico all'antiquariato. Luoghi in pieno stile vintage che propongono sempre cose nuove. Scopriamo sei posti amati da molti bolognesi..

Il mondo delle Occasioni

In via Dè Gandolfi è a disposizione degli appassionati un luogo vintage adatto ai 'fashion victim', appassionati di collezionismo, modernariato, antiquariato. C'è veramente di tutto, e dove vengono organizzati anche eventi particolarissimi.

Mercatino Usato Bologna Arteinusi

In via Sant'Anna c'è il luogo adatto per appassionati di oggetti di arredo per la casa, collezionisti e musica. Già dal sito è possibile spulciare tra le occasioni del momento: un luogo dove scovare qualcosa di unico.

Blocco24

In via Cincinnato Baruzzi esiste un mercatino dell'usato, dove è possibile portare anche qualcosa da far valutare, e la vendita segue precise regole, e dove è possibile trovare un vasto assortimento di articoli per la casa, accessori, mobili, quadri, libri ed oggetti di ogni genere.

Crocevia Mercato dell'Usato

In via Santa Croce c'è Crocevia, un mercato dell’usato che nasce con l’idea di svolgere un ruolo di intermediazione nella compravendita tra privati, offre ndoun’ampia scelta di merce e articoli, dall’abbigliamento ai giocattoli, dai mobili ad oggetti di arredamento per la casa, fino ad elettrodomestici.

Mercatopoli Bologna Porto

In via Pasubio c'è un mondo di riuso e creatività, dove sono a disposizione articoli d'arredo, collezionismo, abbigliamento, accessori di ogni genre, mobili ed elettrodomestici, anche d'epoca e artigianali.

Mercatino franchising compravendita usato

In via Bruno Monterumici c'è un mercatino molto apprezzato dai bolognesi, e molti oggetti sono già consultabili online sul sito, dove è possibile trovare veramente di tutto.