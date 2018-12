Neve e ghiaccio, i consigli del Comune per non farsi trovare impreparati

Si sta avvicinando il periodo delle nevicate e come tutti gli anni è scattato il piano neve del Comune. Anche i cittadini possono farsi trovare preparati all'incontro con la coltre bianca, con alcuni semplici comportamenti da mettere in atto prima o durante i fenomeni meteo intensi.

1. Limitare gli spostamenti

Quando nevica -e soprattutto se la nevicata è improvvisa o intensa- è fondamentale ridurre gli spostamenti all'essenziale. Se proprio ci si deve spostare è consigliabile farlo in autobus o con mezzi pubblici. Sebbene il mezzo privato possa in prima istanza essere una soluzione suggestiva e più veloce, una volta nel traffico l'auto diventa un potenziale ostacolo al passagio dei mezzi spalaneve.

2. No ai mezzi a due ruote

Quando nevica o è segnalato ghiaccio in strada è vietato circolare con i mezzi a due ruote. Sono quindi interdetti alla circolazione motocicli, ciclomotori e anche le biciclette, almeno finché la nevicata è in corso. Le piste ciclabili non vengono spazzate.