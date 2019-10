Oasi Fluviale Molino Grande: passeggiare nel verde, circondati da acqua e rari uccelli

Immersa nel silenzio e nella quiete del Parco regionale dei Gessi e Calanchi dell'Abbadessa c'è l'Oasi Fluviale del Molino Grande. Una zona verde nel territorio di San Lazzaro di Savena, a ridosso della prima collina, dove camminare e rilassarsi a pochi passi dalla città.

Questa è stata realizzata dalla sezione di Bologna del Wwf, e oltre a un percorso che si snoda in mezzo a una folta vegetazione, è possibile costeggiare un ruscello, arrivando fino a una lagheto.

L'Oasi si trova nella piccola frazione di Idice, in via Tomasella 7 , ed è importante perchè tutela un tratto di bosco ripariale del Torrente Idice ,ed è di particolare interesse per alcune presenze arboree monumentali e per la nidificazione di rare specie di uccelli.

Un facile sentiero permette di costeggiare il fiume Idice per circa 2 km verso sud, attraversando una spettacolare vegetazione ripariale, lasciata a libera evoluzione da 25 anni.



La fauna è quella tipica delle aree golenali, con la rondine topino,il gruccione ed il martin pescatore. Anche il lago è ricco di biodiversità, non a caso troviamo specie botaniche particolarmente rare: il nanufaro e la ninfea sfrangiata.