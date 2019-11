Oasi di Montovolo: passeggiare tra boschi e rocce di arenaria

Nel Comune di Grizzana Morandi c'è l'Oasi del Wwf che protegge un versante del Montovolo, montagna dell'Appennino, dove si alternano boschi e rovve di arenaria. Un luogo dove passeggiare immersi nel silenzio della natura, non lontano dall città.

L'Oasi è all'interno di un Sito d'Importanza Comunitaria ed è anche zona di Protezione Speciale.

Come spiega il Wwf, nella media valle del fiume Reno si entra in un paesaggio di montagne isolate, interamente ricoperte di boschi, con ripide pareti create dal distacco di antiche frane. L'area si estende su 79,5 ettari e venne acquistata dall'associazione ambientalista per proteggere la ricca biodiversità dell'ambiente.

Info e contatti

Si organizzano escursioni per gruppi e gite scolastiche, su prenotazione. Il consiglio è sempre quello di contattate gli enti preposti o informarsi sui percorsi prima di avventurarsi, sopratutto per i più inesperti o chi non conosce il territorio.



Ingresso Oasi

Loc. Montovolo 40030. Grizzana Morandi



Contatti

WWF Bologna Metropolitana tel 051/467818. Cell: 339/4820205



WWF Emilia-Romagna tel 051/522087. Cell: Telefono 333/4628620

Mail: montovolo@wwf.it