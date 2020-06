Passeggiate e birdwatching: alla scoperta dell'Oasi Il Quadrone

Nel Comune di Medicina c'è l’Oasi di Protezione della Fauna selvatica “Il Quadrone”: un'area istituita nel 1985 dalla Provincia di Bologna, a poca distanza dalla frazione Buda, e che si estende per circa 270 ettari, di cui più di 200 sono coltivati a cereali, girasole ed erba medica con tecniche di agricoltura integrata.

I restanti ettari coincidono con la cassa d’espansione del canale Garda alto, realizzata negli anni ’90 dal Consorzio della Bonifica Renana per mettere in sicurezza il territorio medicinese nei momenti di grande piovosità.

All’interno della Cassa del Quadrone è presente una zona umida caratterizzata da una valle, un bosco igrofilo, un prato umido e una zona a boschetto. Questo rinnovato mosaico ambientale costituisce un’importante rifugio per numerose specie animali e vegetali.

All’interno dell’Oasi è stato realizzato un itinerario che, partendo dal Centro visite, permette di osservare i diversi ambienti e relativa flora e fauna. Dai capanni in legno i visitatori possono praticare il birdwatching e varie tabelle descrittive raccontano la storia del luogo e offrono informazioni sulle diverse specie animali e vegetali osservabili.

Le peculiarità del luogo, le favorevoli condizioni ambientali e le attività agricole a basso impatto rendono l’Oasi un’area particolarmente vocata per l’educazione ambientale. Per questo dal 2003 la Cooperativa agricola LA.C.ME. ha dato vita alla FATTORIA DIDATTICA che, grazie alla collaborazione di Provincia di Bologna e Comune di Medicina, ospita, per tutto l’anno scolastico, visite guidate e laboratori per le scolaresche nelle sale attrezzate del suo centro visite.

Nei periodi di apertura al pubblico, che coincidono con il periodo primaverile e autunnale, nelle domeniche in calendario è possibile visitare l’Oasi e partecipare alle iniziative proposte (turismo ambientale).

L'Oasi sorge sui terreni di proprietà della Coop. agricola LACME.

Indirizzo

OASI DEL QUADRONE via Portonovo 890, Buda di Medicina

Contatti

FATTORIE DIDATTICHE

Referente percorsi didattici:

Email: laboratoriquadrone@gmail.com

MONDO LACME

via L. Fava 290 – Medicina (BO)

Tel.: 331 4325968

Email: alfafloricoltura@lacme.it

AMMINISTRAZIONE

Via I. Cuscini 27/a – Medicina (BO). Mail info@lacme.it

PEC: lacme@legalmail.it

Fonte: www.lacme.it