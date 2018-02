Ordigno bellico via Zanardi: 'bomba day' l'8 aprile, tutte le info

Un ordigno bellico, del peso di 500 libbre e in cattivo stato di conservazione, risalente alla seconda guerra mondiale è stato rinvenuto tra le vie Zanardi e Bovi Campeggi, nelle vicinanze del sottopasso ferroviario, in terreno di proprietà privata.

Domenica 8 aprile, a partire dalle ore 8,30, sono previste le operazioni di disinnesco dell'ordigno mediante dispolettamento sul luogo del ritrovamento e successivo trasporto nella cava “I Laghi” (località Pianoro) per procedere al brillamento. I residenti interessati dal provvedimento sono 9.401, per un totale di 5.694 famiglie, di cui 1.270 con over 75.

Personale della Polizia Municipale in divisa provvederà, la prossima settimana, a consegnare a tutte le persone residenti e dimoranti negli immobili siti nella “danger zone”, che interessa in parte i quartieri Navile e Porto-Saragozza, nonché a raccogliere le segnalazioni di particolari necessità di assistenza.

Tutta la popolazione presente a qualsiasi titolo nella zona di pericolo, da considerarsi in un raggio lineare di 800 metri dal luogo in cui è ubicata la bomba, dovrà allontanarsi a titolo temporaneo e precauzionale, fino al termine delle operazioni.

Per i cittadini residenti nella zona che hanno necessità, saranno allestiti sei punti di accoglienza (tre nel quartiere Navile e tre nel quartiere Porto-Saragozza) accessibili dalle ore 7 di domenica 8 aprile e fino a cessate esigenze:

1) Quartiere Navile:

Centro sociale "Casa Gialla", piazza Da Verrazzano 1/3;

Centro sociale Montanari, via di Saliceto 3/21;

Centro sociale "Katia Bertasi", via Fioravanti 22.

2) Quartiere Porto-Saragozza

Parrocchia Chiesa di Santa Maria delle Grazie in San Pio V, via Ambrosini 1;

Casa di riposo delle "Piccole Sorelle dei Poveri", via Emilia Ponente 4;

Aule universitarie del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, via Azzo Gardino 23.

È inoltre prevista l'attivazione di due presidi sanitari per persone che necessitano di particolare assistenza presso il Centro polifunzionale Cardinale Lercaro di via Bertocchi 12 e presso Villa Calvi in via Calvi 5.

