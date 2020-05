Fase 2 e riaperture: tutte le ordinanze in vigore a Bologna e in Emilia-Romagna

Terminato il periodo di lockdown numerose le ordinanze emesse al fine di limitare la diffusione del Coronavirus. Provvedimenti necessari a livello comunale, regionale o nazionale, che puntano alla tutela della salute pubblica. Come comportarsi in aeroporto o in un museo? Quali regole rispettare se si frequentano alberghi, campeggi, parchi acquatici o se si prendono mezzi pubblici? Di seguito un elenco delle principali ordinanze in vigore:

Orti comunali

Orti comunali: si entra a turno ed è vietato scambiarsi gli attrezzi, le nuove regole

Fattorie e agriturismo

Fattorie e agriturismo ripartono: nuove regole e bando da 2 milioni

Musei e mostre

Covid fase 2, musei di Bologna verso la riapertura: misure di sicurezza e nuovi orari

Aeroporto

Aeroporto Marconi: mascherina e misurazione della febbre, come si presenta lo scalo bolognese

Centri estivi

Riaprono i centri estivi: ecco le linee guida della Regione Emilia-Romagna

Centri estivi e oratori

Le linee guida dei vescovi, come cambiano centri estivi e oratori: attività all'aperto, piccoli gruppi e triage

Centri diurni per disabili

Centri diurni per persone con disabilità: ok alla riapertura, le linee guida

Messe e celebrazioni

Covid, riprendono messe e celebrazioni: mascherine e volontari in campo. Le linee guida dell'Arcidiocesi di Bologna

Ristoranti e bar

Riaperture: come sarà andare al ristorante e al bar? Ecco le linee guida

Negozi mercati e fiere

Come cambierà il commercio: le linee guida per le riapertura di negozi, mercati e fiere

Spiagge, mare

Covid, spiaggia e mare, si riparte lunedì 18 maggio: le nuove regole per un'estate in sicurezza

Parchi acquatici e tematici

Parchi tematici e parchi acquatici: al via con controllo dell'affluenza, distanziamenti e mascherine

Alberghi e campeggi

Turismo post emeregnza Covid. Alberghi, campeggi, residence e resort: ecco come vivremo l'estate

Luoghi di culto acattolici

Covid, accordo riaperture i luoghi di culto acattolici

Stazione e treni

Coronavirus, fase 2: mascherine e posti "a scacchiera", cosa cambia sui treni e nelle stazioni

Bus tper

Coronavirus, fase 2: le nuove regole per viaggiare sugli autobus Tper

In assenza di regolamenti regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.