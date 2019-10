Come richiedere l'assegnazione di un orto comunale

Gli orti comunali sono un luogo si svago e aggregazioni, e nel Comune di Bologna è un'esperienza nata già all'inizio degli anni 80, con l'obiettivo di promuovere l'impiego del tempo libero in attività che favoriscono la socializzazione, con momenti di incontro, di discussione e di vita sociale che valorizzino le potenzialità di iniziativa e di auto-organizzazione delle persone, in particolare degli anziani.

Attualmente le aree ortive di proprietà comunale sono 21, per un totale di oltre 2.750 orti.

La richiesta di un orto comunale può essere effettuata in ogni momento:

accedendo autonomamente al portale Servizi on line del Comune di Bologna

rivolgendosi all'ufficio competente presso la sede del proprio Quartiere di residenza (in questo caso è il personale del Quartiere che inserisce la richiesta attraverso il portale Servizi on line).

Cosa occorre per presentare la domanda

Il cittadino deve fornire i principali dati anagrafici e il codice fiscale - indispensabile per un'univoca identificazione - e indicare da 1 a 3 aree ortive a cui è interessato (situate sia nel proprio Quartiere di residenza che in altri Quartieri).

Le scelte effettuate possono essere modificate solo se non si è ancora in graduatoria: se si è già in graduatoria la modifica non può più essere fatta.

Chi volesse comunque cambiare scelta deve ritirare la domanda e presentarne una nuova. Se la richiesta di prenotazione è stata effettuata on line, terminato l’inserimento, il cittadino riceve una mail di conferma che contiene un codice da utilizzare per verificare successivamente lo stato della propria richiesta e la posizione in graduatoria.

Se la richiesta di prenotazione è stata presentata all'ufficio di Quartiere, lo stato della propria richiesta e la posizione in graduatoria potranno essere verificati contattando l'ufficio di Quartiere.

Requisiti per richiedere un orto

Il cittadino per chiedere l'assegnazione di un orto deve:

essere maggiorenne

essere residente nel Comune di Bologna

essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione;

non godere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato, né di svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o a terzi;

essere a conoscenza che in nessun caso potrà essere assegnato più di un orto per nucleo familiare. (Il nucleo familiare di riferimento è il nucleo anagrafico)

Dove rivolgersi

URP - Borgo Panigale-Reno - via Battindarno

URP - Borgo Panigale-Reno - via Marco Emilio Lepido

URP - Navile - via Fioravanti

URP - Navile - via Gorki

URP - Navile - via Marco Polo

URP - Porto-Saragozza - via 21 Aprile

URP - Porto-Saragozza - via dello Scalo

URP - San Donato-San Vitale

URP - Santo Stefano

URP - Savena

Per vedere la mappa degli orti comunali clicca qui