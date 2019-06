La mappa degli outlet a Bologna: dove fare ottimi affari

Amanti dello shopping ma con un occhio al portafoglio? A Bologna è possibile andare a caccia d'affari grazie a vari outlet sparsi sul territorio: sempre aperti, è possibile trovare capi d'abbigliamento di grandi marche a prezzi scontati. La nostra guida:

Sotto Sotto Fashion Outlet: via Reno, 7/2 Casalecchio di Reno. Abbigliamento, calzature e accessori uomo/donna/bambino griffati. Orari: lunedì 15:30-19:30; dal martedì al venerdì 09:30-12:30 / 15:30-19:30; sabato 10:00-19:00 continuato, chiuso la domenica.

WP Store Outlet Cadriano: via Nuova, 21, 40057 Cadriano Bologna: abbigliamento donna, uomo e bambino. Aperto dal martedì al sabato dalle 11 alle 19

Fashion Outlet: in via Emilia Ponente, 73. E' una stock house che offre abbigliamento, calzature ed accessori moda con sconti fin al 60% rispetto al prezzo sul cartellino. Fra i marchi trattati: Dolce&Gabbana, Alberta Ferretti, Dimensione Danza, Fred Perry, Gant, Nike, Roberto Cavalli e tanti altri. Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 19.30.

Castel Guelfo The Style Outlets: è colllocato a circa 30 chilometri da Bologna, nel comune di Castel Guelfo. Adidas, Arena, Borbonese, Calzedonia, Colmar, Datch, Desigual, Gas, Geox, Kiko, Levi's, Pompea, Rifle, Scout e tanti altri. Orari: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 20. Sabato e domenica dalle 10 alle 20.30.

Fashion Market Bologna: viale Alcide de Gasperi, 44, Bologna. A pochi metri dalla Ducati un'ampia e ordinatissima scelta (tutti i capi, salvo i cestoni delle offerte sono divisi per genere e taglia) di capi di qualità. Si tratta dell'outlet non ufficiale del brand Max Mara/Max&Co. Anche stoffe al metro e in scampoli. Orari: dal lunedì al mercoledì, dalle 9:30 alle 13, e dalle 15 alle 19:30. Sabato 09:30–19:30, domenica 09–13, 15–19:30.