Outlet abiti da sposa a Bologna

La decisione di convolare a nozze è tra le più importanti di tutta la vita, e dopo aver scelto di sposare la persona che amiamo è tempo di conti per organizzare la granda festa.

Occhio al budget quindi, ma per le spose e è difficile, se non impossibile, riununciare all'abito dei propri sogni. E su questo fronte nel corso degli anni sono stati sempre più gli outlet di abiti da sposa che hanno aperto in tutta Italia: un modo attraverso il quale i produttori possono vendere anche gli abiti delle scorse stagioni, e le spose scegliere uno splendido vestito senza preoccuparsi troppo del prezzo.

Non sono pochi infatti, anche gli atelier che pian piano hanno recentemente allestito un reparto dove è possibile trovare abiti di collezioni passare a ottimi prezzi. In questo modo, tutte le donne che hanno un budget limitato possono finalmente decidere di non accontentarsi.

A Bologna

A Bologna e provincia ci sono tantissime attività dove scegliere un abito da sposa: atelier, sartorie e negozi per tutti i gusti. Spulciando nel web, tra forum di spose e recensioni, abbiamo stilato un elenco di negozi suggeriti dagli utenti della rete, dove scegliere un vestito in base a tutte le esigenze economiche:

Cavallo Spose in via Carprarie 1, Bologna

Outlet Atelier Emé Cadriano in via Bruno Buozzi, Granarolo dell'Emilia

Atelier Liselotte in via Marco Emilio Lepido, Bologna