Parcheggiare a Bologna: le aree sosta vicine al centro, mappa e tariffe

Il centro di Bologna è Zona a Traffico Limitato (ZTL) e le telecamere controllano gli accessi. Tutti i giorni dalle 7 alle 20 la circolazione dei veicoli a motore è soggetta dunque a limitazioni. Gli accessi alla ZTL sono sorvegliati dalle telecamere e la circolazione in alcune aree (pedonali e T - via Indipendenza-Rizzoli-Ugo Bassi) è consentita solo agli autorizzati, oltre ai mezzi pubblici e taxi.

Le limitazioni sono ancora più marcate nei weekend (T-Days): dalle 8 di sabato alle 22 di domenica e tutti i giorni festivi, dalle 8 alle 22, la T (via Rizzoli, via Indipendenza e via Ugo Bassi) e le vie Caprarie, Calzolerie, dell'Archiginnasio, Falegnami, il lato est di piazza Maggiore e piazza Re Enzo sono aperte esclusivamente a pedoni e biciclette.

Dunque dove parcheggiare per poter raggiungere il centro ? Ecco alcune delle aree sosta più pratiche:

1. PARCHEGGIO PIAZZA VIII AGOSTO: APERTO 24 ORE SU 24. Centralissimo, praticamente in via Indipendenza, in pochi minuti si è in Piazza Maggiore. E' un parcheggio coperto, multipiano, perto tutti i giorni 24 ore su 24, con 981 posti auto e presidiato. Accettate carte Visa e Mastercard. Telefono: +39 051 4222114

Comodissimo per raggiungere in pochi minuti: Piazzola, Mercato della Montagnola, Teatro Arena del Sole, Palazzo Fava, Teatro Manzoni, Ristorante Diana.

Tariffa Oraria:

dalla 1° alla 3° ogni ora o frazione € 2,60

dalla 4° alla 6° ogni ora o frazione € 2,00

dalla 7° alla 10° ogni ora o frazione € 1,30

11° ora € 1,00

Tariffa massima giornaliera € 20,00

Senza alcun costo aggiuntivo si potrà utiliizare il proprio telepass come strumento di accesso, uscita e pagamento della sosta.

2. PARCHEGGIO VIA RIVA RENO: APERTO 24 ORE SU 24. Si trova in via del Rondone angolo Via Azzo Gardino, è un parcheggio coperto, multipiano, con 543 posti auto, presidiato dalle 15.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì. Altezza massima per accesso veicoli : 2,00 mt. Ben collegato alle rete di trasporto pubblico per consentire agli utenti di parcheggiare l'auto e prendere il bus: linee 18, 86, 29B Tel. +39 051 4222114

Tariffa Oraria

- 1 ora o frazione € 2,40

- 2 ore o frazione € 4,80

- 3 ore o frazione € 7,20

- 4 ore o frazione € 9,00

- 5 ore o frazione € 10,80

- 6 ore o frazione € 12,60

- 7 ore o frazione € 13,80

- 8 ore o frazione € 15,00

Tariffa massima giornaliera (fino a 24 ore) € 15,00

Senza alcun costo aggiuntivo si potrà utiliizare il proprio telepass come strumento di accesso, uscita e pagamento della sosta.