Parchi e giardini per bambini: dove andare a Bologna

Dove trascorrere del tempo con i bambini all'aria aperta? Bologna è una città ricca di parchi e giardini, e in alcuni sono presenti anche giochi e panchine. Non solo, ci sono a pochi chilometri dalla città ci sono anche dei veri e propri parchi-giochi, dove poter stare a contatto con la natura e fare laboratori.

Capriolandia in via di Ravone: è un’oasi verde attrezzata di 70mila mq in aperta campagna, a 2 passi dal centro di Bologna, doveè possibilr giocare nel verde, gustando spuntini sfiziosi. Orari: Martedì – Venerdì: 17.00 – 22.00 - Sabato – Domenica: 10.00 – 22.00 (Lunedì chiuso)

Parco Giochi PRIMO SPORT 0246 nel Parco Europa a San Lazzaro di Savena, in via Gaetano Pollastri: ingresso gratuito, aperto tutti i giorni della settimana, da mattina a sera, ed è possibile prenotare gratuitamente il gazebo adiacente al Parco Giochi di S. Lazzaro per le feste di compleanno. I giochi sono suddivisi in 4 aree adatte a sviluppare le prime necessità del bambino da 0 a 6 anni: manualità, mobilità, equilibrio e gioco simbolico! I percorsi sono indicati all’interno del parco.

Giardini di Villa Cassarini, in viale Aldini: il giardino si estende lungo i viali di circonvallazione all’altezza di Porta Saragozza.La sistemazione del giardino da parte dell’Amministrazione comunale risale alla seconda metà degli anni ’30, quando venne realizzato anche il viale del Risorgimento che collega gli edifici universitari con il viale di circonvallazione della città. Ci sono panchine e vari giochi per bambini.

Giardino Parker-Lennon in via del Lavoro: un'area molto frequentata dalle famiglie, dove far giocare i propri piccoli. A pochi passi di distanza, un chiosco di gelati addolcisce la frenesia dei piccoli, e la pazienza dei grandi.

Parco 11 Settembre , adiacenze via Riva di Reno: un’area bimbi molto fornita, anche questa dotata di panchine in ombra. A fianco vi è una piccola giostra permanente, e poco lontano è presente un punto acqua. L’ideale per chi risiede in centro e ha poco tempo libero.