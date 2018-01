Rilascio passaporto: come e dove a Bologna

Dura 10 anni e alla scadenza non viene rinnovato, ma ne viene emesso uno nuovo. "Fare" il passaporto a volte sembra un'impresa, certo bisogna dedicarvi un po' di tempo, quindi vediamo come semplificare il compito:

Del rilascio si occupano le Questure e dal 2010 è attivo il passaporto elettronico, dotato di un microchip che contiene le informazioni sui dati anagrafici, la foto e le impronte digitali, mentre a pagina 2 vi è la firma digitalizzata (sono esclusi i minori di 12 anni, gli analfabeti, il cui stato sia documentato con un atto di notorietà e coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l'apposizione della firma. In questi casi al posto della firma ci sarà la dicitura "esente" scritta anche in lingua inglese e francese).

Le impronte digitali possono essere acquisite solo presso gli uffici della Polizia di Stato: sono trattenute solo per il tempo necessario alla lavorazione del documento e una volta emesso vengono cancellate.

1) DOVE RICHIEDERE IL PASSAPORTO A BOLOGNA?

E' possibile anche prenotare via internet l'appuntamento in ufficio sul sito www.passaportonline.poliziadistato.it.

- Questura Centrale Piazza Galilei 7: per i residenti dentro Porta nella zona compresa tra: Via Rizzoli e Strada Maggiore (civici dispari) fino a Via d'Azeglio (civici pari); Piazza Roosevelt; Via Ugo Bassi; Piazza Galilei.

La porzione di territorio fuori Porta compresa tra le due direttrici di via Zanardi (civici dispari) sino a Via Matteotti- Via di Corticella (civici pari).

- Commissariato di P.S. 2 Torri/San Francesco Via del Pratello 25: per i residenti dentro Porta, la zona restante non di competenza della Questura (vedi sopra); La porzione di territorio compresa tra le Vie Santa Chiara, Di Frino, G.B. Gandino, S.Margherita al Colle, del Pagnone e Via Saragozza ( fuori porta lato collinare e di Casaglia).

- Commissariato di P.S. Santa Viola Via Marchioni 4: per i residenti fuori Porta nella zona della città compresa tra Via Matteotti e Via di Corticella (civici pari ossia lato sinistro) sino a Via Saragozza fuori porta (civici pari e dispari più traverse lato destro e sinistro), ossia zone, vie e Quartieri: Arcoveggio, Barca, Bertalia, Beverara, Borgo Panigale, Casteldebole, Andrea Costa, Emilia Ponente, Navile (Zone Corticella e Lame), Porto, Reno, Santa Viola, Saragozza e Zanardi.

I residenti nella porzione di territorio fuori Porta compresa tra le due direttrici di via Zanardi (civici dispari) sino a via Matteotti - via di Corticella (civici pari) possono anche presentarsi presso la Questura Centrale

- Commissariato di P.S. Bolognina-Pontevecchio Via Lombardia 35, o anche Questura Centrale: per i residenti fuori Porta nella zona della città compresa tra Via Matteotti e Via di Corticella (civici dispari) sino a Porta Saragozza come limite, ossia zone, vie e Quartieri: Colli, Castiglione (fuori porta), Due Madonne, Emilia Levante, Ferrarese, Fiera, Fossolo, Massarenti, Mazzini, Murri, Osservanza, Saliceto, San Donato, San Mamolo, San Ruffillo, San Vitale, Siepelunga, Stendhal e Tuscolano.

- Presso il commissariato di Imola: per i richiedenti residenti o domiciliati a Imola, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castelguelfo, Castel San Pietro T., Dozza, Fontanelice, Mordano.

- Presso il commissariato di San Giovanni in Persiceto: per i richiedenti residenti o domiciliati a San Giovanni in Persiceto, Castello d'Argile, Crevalcore, Pieve di Cento, Sant'Agata Bolognese.