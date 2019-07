Estate e vacanze, dove lasciare i nostri amici a 4 zampe? Consigli e numeri utili

Anche quest'anno è partita la campagna “Non mi abbandonare, mi fido di te...”, contro l’abbandono degli animali. E il Comune di Bologna ha diffuso i consigli e numeri utili per chi incontra un animale abbandonato o ferito. Nel bolognese sono ancora molti gli abbandoni di animali, tanto che è stato registrato un particolare incremento degli abbandoni di gatti e di cani aggressivi.

Cosa fare se trovi un animale abbandonato?



Se l'animale è avvicinabile, prova ad approcciarti a lui in modo dolce, mantenendo un tono di voce rassicurante e verifica se ha la medaglietta. Chiama subito il Canile/Gattile municipale per il recupero dell'animale ed il suo trasferimento in struttura. Se non riesci a contattare il Canile/Gattile municipale chiama la Polizia Locale. Se avvisti un animale abbandonato su autostrade o strade a lunga percorrenza, contatta subito la Polizia al 113. È importantissimo riferire se l’animale è ferito.



Cosa fare se incontri un cane o un gatto feriti?

Contatta immediatamente il Servizio Veterinario dell'Azienda USL o, in alternativa, chiama il Canile/Gattile municipale.

Non sempre i gatti sul territorio sono animali abbandonati: alcuni sono gatti di colonia regolarmente censiti e spesso hanno, come segno di riconoscimento, un taglio sull'orecchio. Per quanto riguarda gli animali selvatici incidentati o feriti, bisogna contattare la Polizia Provinciale.

Pensioni per cani e gatti a Bologna

In caso di partenza è possibile lasciare il vostro amico a 4 zampe in apposite pensioni: un elenco di attività presenti a Bologna e provincia, selezionate in base ai commenti degli utenti online e nei vari forum:

Pensione per Cani Arcobaleno a Monzuno

Aristocani via S. Carlo Castel San Pietro Terme

Centro Relax via Leonardo Da Vinci, Ponte Ronca, Zola Predosa BO

Il Giardino di Ecuba, via Chiavicone, Altedo

Dog Bo in via Donato Creti



Numeri Utili in caso di emergenze: