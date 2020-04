Pensioni di maggio disponibili dal 27 aprile: il calendario per il ritiro in base ai cognomi

Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di maggio per i pensionati, titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto di Risparmio o di una Postepay Evolution, saranno accreditate in anticipo il 27 aprile.

Se si è in possesso di una carta Postamat, una Carta Libretto o una Postepay Evolution, è possibile prelevare in contanti da oltre 7000 Postamat, senza recarti allo sportello.

Se, invece, non è possibil ritirare la pensione in contanti in Ufficio Postale, sarà necessario presentarsi agli sportelli seguendo il calendario, stabilito in base alla lettera iniziale del proprio cognome.

Il calendario per l'accesso agli sportelli in ordine alfabetico:

Lunedì 27 aprile: cognomi dalla lettera A alla lettera B

Martedì 28 aprile: dalla lettera C alla D

Mercoledì 29 aprile: dalla lettera E alla K

Giovedì 30 aprile: dalla lettera L alla P

Sabato mattina , 2 maggio: dalla lettera Q alla Z

Per il pagamento delle pensioni dal 27 aprile al 2 maggio in provincia di Bologna sono aperti 155 uffici postali su 161. Potenziate le aperture di 20 uffici postali.