In bicicletta lungo i canali di Reno e Navile

Bologna è una città ricca si storia, arte e cultura, ma anche il verde non manca. Per gli amanti delle due ruote, ci sono in città alcuni percorsi da poter fare in tutta tranquillità: tra questi la ciclovia lungo le sponde del Navile e del Reno, che da Casalecchio giunge a Castel Maggiore seguendo le vie d’acqua di Bologna.

Un itinerario di 15 chilometri di facile percorrenza, e la media stabilita per completarlo è di circa due ore. Si parte dalla Chiusa di Casalecchio per passare nel verde di Parco Talon, e poi seguire il canale di Reno.

Il percorso entra poi nel territorio comunale bolognese: si passa dietro lo Stadio Comunale e si costeggia Cimitero della Certosa. Dopo poco il Canale di Reno scompare per scorrere nel sottosuolo - salvo sporadiche riapparizioni - nel centro storico di Bologna. Il percorso ciclabile si snoda a questo punto tra via Sabotino e la ciclabile sui Viali di Bologna fino a via Bovi Campeggi.

Imboccando via Bovi Campeggi si raggiunge di lì a poco il Sostegno della Bova, dove la confluenza del Canale Cavaticcio con il Canale Aposa-Moline genera il Canale Navile. Il percorso ciclabile, che continua su strada per lo più in terra battuta, si affianca alla via d'acqua attraversando il Parco di Villa Angeletti e alcuni importanti sostegni (chiuse): Battiferro, Torreggiani, Landi, Grassi e di Corticella.

Itinerario

Percorrendo questo tratto, il tracciato è: Casa di Guardia della Chiusa (Casalecchio di Reno) - Casa del ghiaccio - Ex Filanda - Villa Serena - Cimitero Monumentale della Certosa - Parco di Villa Angeletti - Sostegno del Battiferro - Ponte della Bionda - Ponte di Corticella - Castel Maggiore.

Fonte: Turismo in pianura