'Cadvagning': due percorsi immersi nella natura

Andar per cavedagne, cioè il gironzolare tra le strade di campagna che delimitano campi e argini dei canali è quella 'pratica' scherzosamente chiamata 'cavdagning' . E sono in programma iniziative che portano alla scoperta del territorio.

Acqua che viene e acqua che va

In programma domenica 13 ottobre 2019, ore 9, c'è un percorso sulle due sponde del Reno, tra Argelato, Castello d’Argile e Sala Bolognese. Partenza dal “Borgo scomparso” Oratorio di Savignano, breve sosta agli impianti idrovori di Bagnetto per poi giungere ai boschi della cassa di espansione del Dosolo. Percorso di 10 km.

Pranzo al sacco (a carico dei partecipanti) all’Ecomuseo dell’Acqua.

Rientro in pullman (gratuito) previsto per le ore 15.

Ritrovo alle ore 9 presso il parcheggio dell'Oratorio di Savignano in Via Lame a Castello d’Argile.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Info e prenotazioni: Sustenia 051 6871051 - 340 8139087 - info@naturadipianura.it



Controcorrente da Bisana a Bisana

Domenica 27 ottobre 2019, ore 9 , si parte dalla golena della Bisana di Pieve di Cento per risalire il fiume sulle sue arginature fino alla Bisana di Castello d’Argile. Tutto il percorso si svolge sull’arginatura del fiume. Percorso di 18 km. Al termine, possibilità di rifocillarsi presso l’omonimo agriturismo o consumare il pranzo al sacco. Rientro in pullman (gratuito) previsto per le ore 16.

Ritrovo alle ore 9 nel parcheggio di accesso all’Area di Riequilibrio Ecologico “Bisana” in Via Confine a Galliera / Pieve di Cento.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

