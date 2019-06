Estate 2019: piscine all'aperto a Bologna e provincia

E' tempo di sole e tintarella, ma dove rinfrescarsi a Bologna? In città e in provincia ci sono numerose alternative dove oziare a bordo piscina o su un lettino all'ombra.

La nostra guida per l'estate 2019:

A Bologna

Vandelli- Arcoveggio in via di Corticella 180

Piscina Sterlino in via Augusto Murri

Piscina Comunale Carmen Longo Stadio

Piscina Living Place President in via Properzia De Rossi

Tennis Club Aeroporto in via dell'Aeroporto

In provincia

Acqua & Fitness a Ozzano dell'Emilia, in via Nardi 2

Piscina aviosuperfice a Ozzano dell'Emilia, in via Sabbionara 5

Piscina a San Lazzaro, in via Kennedy a San Lazzaro di Savena

Piscina a Budrio, Pazziale della Gioventù 16

Piscina Castel San Pietro Terme, Viale Terme 850

Piscina a Zola Predosa, località Gelsi, via don Mauro Fornasari

Palazola a Zola Predosa, in via dello Sport, ex via Risorgimento

Piscina a Molinella, via Andrea Costa

Piscina a Monterenzio, via Idice località Cà di Masseo

Villaggio della salute più a Monterenzio , in via Sillaro 7

Paolo Gori a Pianoro, in via dello Sport

Piscina a San Giovanni in Persiceto, via Castelfranco

Piscina Free Beach in via Merlano Sabbiuno

Piscina Comunale Martin Luther King in via dello Sport a Casalecchio di Reno

Piscina | Junior Club - a Rastignano