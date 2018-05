Estate 2018: piscine all'aperto a Bologna e provincia

Tempo di sole, di tintarella, di nuotate e di ozio a bordo piscina, anche la sera. Ma dove? Fra Bologna città e dintorni le possibilità sono tantissime e vanno dall'intera giornata fra sport, cascate e partite di beach volley alla formula relax fatta di bagni, trattamenti e sonnellini all'ombra.

ACQUAPARK DELLA SALUTE PIU': 22 PISCINE SCOPERTE E ACQUASCIVOLI

Dal 25 maggio al 9 settembre. L’Acquapark della Salute Più è un’oasi verde e azzurra in un ambiente unico, dotata di 22 piscine grandi e piccole, acquascivoli e stazioni benessere. 52 ettari di manto erboso, a disposizione da maggio a settembre, per prendere il sole in un ambiente ricco di ossigeno e aria pura. Le vasche e i divertimenti in acqua: 22 piscine scoperte, acquascivoli, sapori genuini e tanto benessere naturale in Val Sillaro. Apertura anche serale.

Tariffe: biglietto intero dal lunedì al giovedì (escluso il periodo dal 16/7 al 23/8/18) 19 euro; venerdì, sabato e domenica e e tutti i giorni dal 16/7 al 23/8/18 24 euro.

Orari:

Apertura ore 10

Pomeridiano dalle 14

Serale dalle 19.30

Dal 15/6 al 25/8/18 NOVITÀ Acquapark by Night: Illuminazione del parco a colori per la cromoterapia. Piscina antiage aperta mercoledì fino a mezzanotte, venerdì e sabato fino all’una.

Uscita dalle piscine 30’ prima della chiusura. Chiusura ore 20 (ore 19 feriali di maggio, giugno e settembre).

Via Sillaro 27, Monterenzio