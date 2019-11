Sapori d'autunno: zucca ripiena di patate, funghi e formaggio

La zucca è facile da cucinare, ma può essere la protagonista di importanti ricette che riescono a stupire ogni nostro ospite! Avete mai provato a farla ripiena? No? Ecco la ricetta per un piatto che vi farà leccare i baffi, per sei persone

Ingredienti

Una zucca medio piccola (circa un chilo, adatta la tipologia 'Delica')

Patate (200 grammi)

Formaggio filante

Funghi già pronti (champignon, pioppini o chiodini), 300 grammi

Aglio

Sale

Pepe

Latte (qualche cucchiaio)

Tempo di realizzazione: 50 minuti

Ricetta

Prendere le patate, sbucciarle e lessarle in abbondante acqua. Nel frattempo lavare bene la zucca, asciugarla esternamente con un panno e tagliare la parte superiore: la parte inferiore della zucca servirà da contenitore quindi deve essere abbastanza alta. Una volta tagliata svuotarla dei semi, e condirla con un po di sale e pepe. Prendete le patate lessate e schiacciatele. Dopo prendete una padella, fate rosolare olio e aglio, e versateci le patate e i funghi, facendo cuocere tutto per una decina di minuti. Versate tutto in una ciotola, aggiungendo sale e pepe a piacere, il formaggio e il latte, mescolando tutto per ottenere un composto omogeneo. Prendete la zucca, versateci il ripieno e fatela cuocere in forno per 45 minuti a 180 gradi: per la prima mezz'ora ricoprite la zucca con della carta alluminio, poi toglietela lasciando cuocere utto ancora un quarto d'ora.

Un piatto che va servito caldissimo....buon appetito!

