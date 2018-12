Rinnovo della patente di guida: come e dove a Bologna

Di solito ci si accorge all'ultimo momento di avere la patente in scadenza, a volte anche troppo tardi. Quindi cosa fare?

Ci sono tre possibilità:

1) gli uffici della Motorizzazione Civile, in via dell'Industria, 13, tel. 051 6046111, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12. Per la patente nautica cambiano gli orari: martedì dalle 8.30 alle 11.30; venerdì dalle 8.30 alle 10.30.

2) ASL di appartenenza: info al numero 0513172725 da lunedì a venerdì dalle 12.00 alle 13.00, attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00 e il sabato dalle 7.30 alle 13.30.

3) Agenzia di pratiche auto o una scuola guida

Documenti necessari

Se ci si rivolge alla Motorizzazione Civile è necessario produrre i seguenti documenti: carta d’identità valida,

patente in scadenza o scaduta, codice fiscale, occhiali e/o lenti a contatto (se fissi), copia versamento di 10,20 euro su conto corrente del ministero dei Trasporti, attestazione del versamento di 16 euro sul c/c 4028, disponibili precompilati presso gli uffici postali, una foto tessera a colori recente.

Se si sceglie la Asl di appartenenza è necessario produrre i seguenti documenti: una foto tessera a colori recente. Sul retro della foto devono essere indicati nome, cognome e firma dell'interessato, copia versamento di 10,20 euro su conto corrente del ministero dei Trasporti, attestazione del versamento di 16 euro sul c/c 4028, disponibili precompilati presso gli uffici postali, una foto tessera a colori recente, fotocopia della patente (fronte e retro), attestazione di pagamento sul c/c postale n. 821405 intestato a “Azienda USL Bologna – Commissione Medica Locale – Servizio Tesoreria Via Castiglione 29 – 40124 Bologna (di importi diversi – indicati nel modulo di domanda CUP - a seconda della tipologia di visita), domanda di visita e prenotazione CUP.

Tutta la documentazione amministrativa per il rinnovo della patente deve pervenire alla Segreteria della Commissione Medica Locale patenti di Bologna, Largo Nigrisoli, 2 (presso Ospedale Maggiore), almeno 7 giorni prima del giorno fissato per la visita.

Gli orari di apertura della Segreteria, per la consegna della documentazione amministrativa sono: lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 11. La documentazione sanitaria, invece, dovrà essere portata, per la valutazione medica, nel giorno della visita. Info allo 051 3172725.

Se si sceglie di rivolgersi a un'agenzia: carta d’identità valida, patente in scadenza o scaduta, codice fiscale, occhiali e/o lenti a contatto e foto tessera.

Il decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti pubblicato il 10 dicembre 2013 ha cambiato la procedura per il rinnovo della patente di guida, consentita a partire da 4 mesi prima della data di scadenza.