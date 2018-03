Pedalare in primavera, cinque posti dove riparare la bicicletta (quasi) gratis

La cattiva stagione è alle spalle, e con l'avvento della primavera si può di nuovo pensare di mettere mano alla bicicletta. Per chiunque utilizzi infatti il mezzo solo per diletto, oppure solo nella bella stagione, occorrerà infatti rimettere in sesto il proprio mezzo, ottenendo il doppio risultato di fare movimento sano e spostarsi in maniera più ecologica. Normalmente non si tratta di servizi a pagamento, ma è comunque gradita una sottoscrizione, oltre che all'acquisto dei materiali in separata sede.

Tuttavia molto spesso ci si ritrova di fronte al dubbio: spendere qualcosa per riparare le due ruote, oppure affidarsi al fai-da-te?. Qui di seguito, riportiamo qualche suggerimento su spazi e laboratori che mettono a disposizione utensili e attrezzi per ripristinare le proprie biciclette: non si tratta di negozi commerciali veri e propri, ma di luoghi dove dedicarsi alla manutenzione del proprio mezzo, eventualmente con l'assistenza di meccanici e appassionati. (CONTINUA CLICCANDO SU→)