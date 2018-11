Guida Michelin: ecco i nostri ristoranti "Bib Gourmand", ottimo rapporto qualità prezzo

'Bib Gourmand' ovvero quei ristoranti con un ottimo rapporto qualità prezzo. Sono cinque i luoghi di ristoro scelti dalla guida Michelin 2019 -che sarà presentata a Parma il prossimo 16 novembre- dove con meno di 35 euro si possono soddisfare sia io portafolgio che il palato.

Ristoranti Michelin Bologna: ecco i nostri 5 'Bib Gourmand'

In tutta l'Emilia-Romanga sono ben 32 i locali scelti, su un totale in Italia di 257 ristoranti. Ecco la lista di Bologna e provincia: Ad Argelato 'L'800', mentre a Bologna si trovano 'Al Cambio' (già protagonista di una puntata di 4 Ristoranti), osteria Bartolini e la Trattoria di via Serra, mentra a Rastignano di Pianoro troviamo l'osteria 'Al numero sette'.